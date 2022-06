Mr. Rain: le date estive del Crisalidi Tour (Biglietti)

Mr. Rain ha annunciato ufficialmente le date estive del suo Crisalidi Tour. In fondo, trovate il calendario aggiornato.

Le date confermate, fino ad ora, sono sei e il tour avrà inizio il prossimo 7 luglio. Altre date verranno annunciate nelle prossime settimane.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati. Le date di Sedilo (CA) e di Valmontone (RM) sono a ingresso libero.

Il cantautore, rapper e produttore bresciano è reduce dalla pubblicazione di Fragile, il suo quarto album di inediti, rilasciato lo scorso 18 marzo. Dall’album, è stato estratto il singolo che dà il nome al tour, Crisalidi. Fragile ha debuttato alla posizione numero 17 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il secondo singolo estratto da Fragili, invece, è Sincero, pubblicato come singolo in una nuova versione che vede la collaborazione di Alfa. Sincero è disponibile dallo scorso 20 maggio.

In Fragili, è contenuta anche una collaborazione con Annalisa nel brano Neve su Marte. Mr. Rain e la cantante savonese, in passato, avevano già collaborato per il singolo Un domani.

Lo scorso 1° maggio, Mr. Rain si è esibito nel corso dell’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio a Roma, a Piazza San Giovanni.

Mr. Rain – Crisalidi Tour: calendario

Venerdì 7 luglio 2022 – Sedilo (CA) – Sedilo Pop Fest

Sabato 9 luglio 2022 – Novara – Ex Caserma Passalacqua – Estate Novarese

Venerdì 15 luglio 2022 – Bergamo – Lazzaretto

Giovedì 4 agosto 2022 – Valmontone (RM) – Area Eventi ValmontoneOutlet

Domenica 14 agosto 2022 – Olbia – Red Valley Festival (opening in giornata con Dimitri Vegas & Like Mike)

Venerdì 9 settembre 2022 – Alghero (SS) – Anfiteatro Mariapia (+ Gaia + Fulminacci)