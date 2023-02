Mr. Rain è sicuramente uno dei vincitori del Festival di Sanremo 2023. Il cantante, in gara con il brano “Supereroi“, è riuscito a piazzarsi in terza posizione, nella classifica finale, dietro al secondo posto di Lazza e al vincitore Marco Mengoni con “Due vite”. Un ottimo riscontro da parte del pubblico che ha apprezzato il pezzo presentato in gara. Le sue esibizioni sul palco dell’Ariston, insieme ad un coro di otto bambini, hanno emozionato e commosso, riscuotendo un successo sempre crescente che l’ha visto nel giro di pochi giorni ai vertici di tutte le classifiche di Spotify, Amazon, Apple e iTunes, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto a livello globale e al n.76 nella Global Chart di Spotify, tra i brani più ricercati su Spotify e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio.

Sul nuovo attesissimo album, il cantante, in conferenza stampa prima della sua partecipazione a Sanremo 2023, ha dichiarato:

Sto lavorando a un disco ma ho sempre pensato che ogni cosa ha un suo tempo, sto scrivendo molto, lavorando moltissimo anche sull’album. Prossimamente uscirà. Spero anche di pubblicare la cover che faremo nella quarta serata. Non è il tempo per il disco però, non è il momento giusto. Credo molto nel destino, nel caso. Vorrei trovare una sfumatura diversa con cui raccontarmi, “Supereroi” è un punto di rottura. Poi sono uno che scrive solamente quando piove, ci provo a farlo anche quando non piove ma scrivo canzoni orribili (ride).

Mr. Rain, Supereroi Tour 2023, biglietti

Attualmente sono disponibili gli ultimi biglietti solo per la data di Roma. Si aggiunge una seconda tappa al Fabrique di Milano, il 2 maggio. I biglietti disponibili a partire dalle 15.00 di giovedì 16 febbraio su TICKETONE e DICE (clicca qui)

Il cantante, mentre si gode il successo del brano, ha annunciato le date del suo tour che vedono un doppio appuntamento al Fabrique di Milano.

06 APRILE FIRENZE – VIPER CLUB

14 APRILE BARI – DEMODE’

19 APRILE PADOVA – HALL

26 APRILE VENARIA (TO) – TEATRO CONCORDIA

02 MAGGIO MILANO – FABRIQUE – NUOVA DATA!

03 MAGGIO MILANO – FABRIQUE

27 GIUGNO ROMA – PARCO DELLA MUSICA – CAVEA