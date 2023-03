Mr. Rain ha annunciato una nuova data al Forum di Assago, sabato 18 novembre 2023. Il concerto chiuderà il suo Supereroi Tour. L’artista rivela al suo pubblico la grande notizia con un video emozionale che lo riprende durante il tragitto verso il Forum completamente bendato e del tutto all’insaputa dell’annuncio del grande concerto del 18 novembre. Nel video l’artista, al centro del Forum vuoto e tolta la benda, mostra tutta la sua sorpresa e la sua immensa commozione.

Mr. Rain a Milano al Forum di Assago, biglietti

Rivelazione del Festival di Sanremo 2023 grazie a Supereroi (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all’attivo quasi 800M di stream, 14 platino e 5 oro, Mr. Rain festeggerà il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte del 18 novembre, proprio sul palco del Forum di Assago.

L’apertura delle prevendite è prevista per domani, martedì 28 marzo, a partire dalle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Dice.

Mr. Rain. Supereroi Tour 2023

In attesa del grande evento di novembre MR.RAIN sarà live a partire dal 6 aprile nei club, in un tour già sold out da settimane, mentre il 27 giugno partirà da Roma il tour estivo che lo porterà in giro per tutta l’Italia e a grande richiesta sono state aggiunte 3 nuove date: 17 agosto – Alghero – Anfiteatro di Alghero; 19 agosto – Aosta – Forte di Bard; 22 agosto – Macerata – Sferisterio.

A seguire il calendario completo dei concerti:

TOUR NEI CLUB – SOLD OUT

6 APRILE

06 APRILE – FIRENZE – VIPER CLUB

14 APRILE – BARI – DEMODE’

19 APRILE – PADOVA – HALL

26 APRILE – VENARIA (TO) – TEATRO CONCORDIA

02 MAGGIO – MILANO – FABRIQUE

03 MAGGIO – MILANO – FABRIQUE

TOUR ESTIVO

27 GIUGNO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA

28 GIUGNO – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

04 LUGLIO – COSENZA – RESTART LIVE FEST

06 LUGLIO – MAROSTICA – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

08 LUGLIO – LIGNANO SABBIADORI – SUNSET FESTIVAL

11 LUGLIO – BRESCIA – BRESCIA SUMMER MUSIC

13 LUGLIO – NAPOLI – NOISY NAPLES FEST

14 LUGLIO – MOLFETTA – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL

16 LUGLIO – GUBBIO – WONDERLAST MUSIC FESTIVAL

18 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA

20 LUGLIO – ALBA – COLLISIONI FESTIVAL

28 LUGLIO – ROSOLINA – ROSOLINA BEACH FESTIVAL

3 AGOSTO – LECCE – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL

05 AGOSTO – CATTOLICA – ARENA DELLA REGINA

06 AGOSTO – PESCARA – ZOO MUSIC FEST

08 AGOSTO – CINQUALE – VIPER SUMMER FESTIVAL

09 AGOSTO – FOLLONICA – SUMMER NIGHTS

11 AGOSTO – PALERMO – ESTATE AL VERDURA

12 AGOSTO – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

17 AGOSTO – ALGHERO – ANFITEATRO DI ALGHERO

19 AGOSTO – AOSTA – FORTE DI BARD

22 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO