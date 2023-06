Appuntamento stasera, 20 giugno 2023, all’Ippodromo Snai San Siro con i Motley Crue e Def Leppard in concerto a partire dalle 19.30 circa. Si tratta dell’unica tappa italiana per le due band e, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sul live, dalla scaletta ai biglietti ancora disponibili.

Motley Crue e Def Leppard, biglietti concerto Milano, 2o giugno 2023

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto. Si parte dal posto unico a 74,75 fino ad arrivare al GOlden Circle al prezzo di 143,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Motley Crue e Def Leppard, scaletta concerto Milano, San Siro

Il concerto inizierò alle 19.30 circa. Qui sotto la scaletta del tour 2023 con gli orari:

ore 17:30 – apertura porte

ore 18:30 – BAMBOLE DI PEZZA

ore 19:30 – DEF LEPPARD

ore 21:45 – MÖTLEY CRÜE

DEF LEPPARD

“Take What You Want”

“Let’s Get Rocked”

“Animal”

“Foolin’”

“Armageddon It”

“Kick”

“Love Bites”

“Promises”

“This Guitar”

“When Love and Hate Collide”

“Rocket”

“Bringin’ On the Heartbreak”

“Switch 625”

“Hysteria”

“Pour Some Sugar on Me”

“Rock of Ages”

“Photograph”

MOTLEY CRUE

“Wild Side”

“Shout At The Devil”

“Too Fast For Love”

“Don’t Go Away Mad (Just Go Away)”

“Saints Of Los Angeles”

“Live Wire”

“Looks That Kill”

“The Dirt (Est. 1981)”

“Rock And Roll, Part 2” / “Smokin’ In The Boys Room” / “Helter Skelter” / “Anarchy In The U.K.” / “Blitzkrieg Bop”

“Home Sweet Home”

“Dr. Feelgood”

“Same Ol’ Situation (S.O.S.)”

“Girls, Girls, Girls”

“Primal Scream”

“Kickstart My Heart”

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.