Nuovo appuntamento stasera, 9 luglio 2024, con il concerto di Radio Bruno Estate in piazza Cavalli a Piacenza. L’evento sarà gratuito. La città è la seconda tappa di un tour che è iniziato a Reggio Emilia e poi proseguirà a Forlì e anche a Prato. I cancelli per assistere al live saranno aperti a partire dalle 16, non è previsto nessun biglietto ma sarà possibile partecipare fino ad esaurimento posti, seguendo le regole relative al contenimento in Piazza. Il concerto sarà registrato e trasmesso nel mese di agosto su LA5 mentre sarà possibile seguirlo in diretta anche stasera. Troverete tutte le informazioni continuando la lettura dell’articolo.

Radio Bruno 2024 a Piacenza, il cast dei cantanti

I cantanti che si esibiranno stasera a Piacenza saranno Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, BigMama, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Rose Villain, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Aaron, Berna, Holden e Mida.

I varchi per accedere in Piazza Cavalli saranno 2, controllati da addetti alla sicurezza: uno in via Cavour e uno in largo Battisti.

L’ingresso all’evento sarà gratuito ma contingentato ad eccezione dei residenti e degli addetti ai lavori nelle zone interdette al libero transito. Apertura cancelli: ore 16.00.

A condurre la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

Dove vedere il concerto di Radio Bruno 2024 a Piacenza in diretta

Ecco le informazioni su come assistere alla diretta live del concerto di Radio Bruno in diretta tv e streaming.

In diretta televisiva sul digitale terrestre: canale 73 per l’Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana

Yoga Radio Bruno Estate si può ascoltare e guardare in diretta in streaming, la App è gratuita e facilmente scaricabile su smartphone e tablet.

Clicca qui per vedere, invece, la diretta tv streaming di Radio Bruno.

Come già anticipato, la serata sarà registrata e trasmessa nel mese di agosto insieme a tutte le altre date in programma, con un appuntamento a settimana, sul canale La 5.