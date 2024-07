C’è attesa per il concerto di stasera, 9 luglio 2024, all’Ippodromo Snai San Siro che vede, sul palco, i live di Avril Lavigne e dei Sum 41. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, informazioni su orari e come arrivare.

21:40 SUM 41

19:40 AVRIL LAVIGNE

17:55 SIMPLE PLAN

16:45 VIRGIN RADIO DJ SET

16:00 Apertura porte

ORARI BIGLIETTERIA

16:00 Apertura cassa vendita / cassa accrediti

La scaletta di Avril Lavigne in concerto a Milano, I-Days

Girlfriend

What The Hell

Complicated

Smile

Here’s to Never Growing Up

Hot (accorciata)

My Happy Ending

He Wasn’t

Don’t Tell Me

Losing Grip

When You’re Gone

Fake as Hell (con All Time Low)

Bite Me

Sk8er Boi

Love It When You Hate Me

Head Above Water

I’m with You

La scaletta del concerto dei Sum 41 a Milano, I-Days, 9 luglio 2024

Motivation (+ 88 Outro)

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

No Reason

Underclass Hero

Landmines

We’re All to Blame

Walking Disaster

Makes No Difference

Rise Up

We Will Rock You (Queen cover)

In Too Deep

Fat Lip

Still Waiting

Come raggiungere l’Ippodromo Snai San Siro a Milano

Ecco come raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura a Milano per gli I-Days:

In Auto

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): Uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): Da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma): Superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con Mezzi Pubblici

In metro: La fermata più vicina è “Uruguay” della linea M1 “rossa”. Una volta in superficie, dirigersi verso sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri.

Con i mezzi di superficie: La fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).