Morgan ‘vende’ le sue nuove canzoni a 20 mila euro

Dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi che lo hanno visto duellare a distanza con Amadeus, Morgan è tornato a far parlare la sua musica. Ma anche in questo caso, le discussioni, soprattutto sui social, non sono state zittite. Anzi.

Tutta ‘colpa’ della originale modalità con la quale Morgan ha deciso di far conoscere al pubblico le sue nuove creature artistiche, ossia le canzoni che aveva presentato per prendere parte alla gara del Festival di Sanremo 2021 e che, evidentemente, non hanno convinto del tutto il direttore artistico e conduttore Amadeus.

In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, il cantautore ha presentato il progetto col titolo ‘Il fronte di liberazione di Morgan’ e ne ha esplicitato il meccanismo in questo modo:

Allo scoccare della mezzanotte, in occasione del suo compleanno, Morgan rilascerà gratuitamente sui suoi canali social il primo dei cinque brani presentati al Festival di Sanremo 2021. Successivamente, al raggiungimento della soglia minima di 5mila euro attraverso donazioni volontarie con bonifico bancario, Morgan rilascerà in formato digitale il secondo brano inedito. Il processo si ripeterà per il terzo brano e così via fino al quinto.

Se la matematica non è un’opinione, Morgan si è inventato un modo per guadagnare 20 mila euro con quattro canzoni (più una offerta gratis, Il senso delle cose). Una trovata che ha provocato reazioni contrastanti sui social. Basti leggere tra i numerosi commenti apparsi nella pagina Facebook del cantante. Se Stefania scrive “Ma non ci credo che ho appena letto questa roba…ma messo male proprio“, Valentina la pensa in modo opposto: “Del resto Morgan non è per tutti e i commenti negativi appartengono a coloro che sono mediocri e nemmeno si informano! Trovo l’idea di Marco bellissima , una ventata di aria fresca e di cultura! Grazieeee“. E così via, con uno scambio dialettico che rende esplicita una verità ormai nota da tempo: quale che sia la vostra opinione sull’iniziativa e sull’arte di Morgan, non ci sono dubbi sulla sua grande capacità di far parlare di sé. Nel bene e nel male.