Morgan: la versione integrale de Le Brutte Intenzioni è su Instagram (testo e video)

Durante la seconda serata del ‘Festival di Sanremo 2021’, in onda, stasera 3 marzo 2021, Morgan, sul proprio account Instagram, ha postato, per la prima volta, la versione integrale de ‘Le Brutte intenzioni’. Si tratta della rivisitazione del pezzo sanremese, ‘Sincero’, presentato, lo scorso anno dall’ex leader dei Bluvertigo e da Bugo.

Il testo modificato e l’abbandono del palco dell’Ariston, per incomprensioni tra i due cantautori, gli valsero la squalifica immediata dalla kermesse canora.

A seguire alcune parti del testo rivisitato dall’istrionico artista.

Le brutte intenzioni la maleducazione,

la tua brutta figura di ieri sera

e l’ingratitudine la tua arroganza.

Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa.

Il tuo disordine è una forma d’arte

ma tu sai solo coltivare invidia.

Ringrazia il cielo sei su questo palco,

rispetta chi ti ci ha portato dentro

e questo sono io! Lo faccio volentieri.

Volevi fare il cantante,

competere a Sanremo

con l’intenzionalità commerciale

e approfittare di chi ha il cuore generoso

ti ha dato entusiasmo

e tu lo hai illuso.

Ma quando lui è in scena

scompari tu e ne fai virtù.

perché non ti va giù

sembri vestire lo stile

il tuo stile dell’acrimonia

al tuo amico lo facevi sentire diverso

Riscrivo da capo tre volte, nove

non mi consentono le dovute prove

sotto tortura non so fare di meglio

quel figlio di puxxana si chiamava xxxxx

E’ solo colpa sua

se abbiamo litigato

avremmo potuto cantare la canzone insieme

ed invece tu assecondavi il sabotatore

tira fuori le palle

mandarlo a quel paese

hai fatto il suo volere

al posto di farlo tacere

un vero strxxnzo fa come fai tu

ti prende per il cu…

e te lo mette in cu…

abbassa la testa

ritorna vero

stai al tuo posto

e canta sincero

però di me non te ne frega niente

perché tu dai voce solo all’ambizione

ti ha dato solo, io non ho preso niente

anzi mi avete dato tutte del coglxxone.

Tu sei cattivo e sembri un martire

io vittima sembro il carnefice