Sanremo 2020, Morgan pubblica su Instagram una delle canzoni escluse: “Il senso delle cose”

“Per il mio 48esimo compleanno festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da Sanremo 2021, complimentoni ragazzi“. Così Morgan qualche giorno fa ha reso di dominio pubblico uno dei brani presentati alla commissione del Festival di Sanremo e scartati. “Il senso delle cose” è il titolo della canzone scritta con Gianluca De Rubertis, Roberto Dellera, Lino Gitto, Marco Carusino, Enrico Gabrielli. Racconta quello che il cantautore avrebbe perso: dalla voce per cantare alla dignitià civile, ma non il senno.

Morgan ha promesso di far uscire gli altri brani presentati ad Amadeus ma solo al raggiungimento di un obiettivo economico. Infatti il cantautore, in polemica con la commissione artistica della kermesse, ha chiesto ai suoi fan delle donazioni tramite bonifico per pubblicare le altre canzoni scartate (ne avevamo parlato qui). L’iniziativa aveva creato delle discussioni sul web. “Al raggiungimento della soglia minima di 5mila euro attraverso donazioni volontarie con bonifico bancario, Morgan rilascerà in formato digitale il secondo brano inedito. Il processo si ripeterà per il terzo brano e così via fino al quinto“, la promessa.

La canzone si può ascoltare qui.

Morgan, Il senso delle cose: testo della canzone esclusa da “Sanremo 2021”

Io ho perso

Ho perso, l’occasione della vita

Ho pers0 tempo dietro a una svitata

Ho perso abilità di calcolo

Ho filo del discorso

Ho pers0 un anno l’anno scorso

Io ho perso

io ho perso0

la dignità civile

l’aspetto giovanile

ho pers0 un treno alla stazione

il gusto di fare una canzone

Io ho pers0 la mia giacca preferita

l’idea di farla finita

ogni tanto perdo un dente

Ho perso l’amore dentro il cuore

la voce per cantare

la voglia di parlare

ho perso la funzione del Natale

Io ho perso

il denaro in cose vuote

ho perso il lavoro da imbecille

la voglia di essere ribelle

Io ho perso

i progetti di una vita

l’ordine alfabetico

memoria e spirito critico

ho perso eleganza e gusto estetico

Io ho perso

la luce dello sguardo

la testa resta sulle spalle

e vedo il senso delle cose

Ho perso la forza delle mani

ma non ancora il senno

ho l’istinto di creare

e vedo il senso del domani

E avevo perso libidine e dolcezza

educaizone e compostezza

ho perso amici, genitori, figli e cani

Ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

La curiosità ma non ancora il senno

Nè la testa sulle spalle

Quando per tutti non va

io invece resto ancora in piedi

perché vedo il senso delle cose

Io ho perso

l’illusione troppo presto

ma non ancora il senno

e il gusto per il bello

e ciò che dà senso alle cose

Io ho perso

sia il trucco che l’inganno

ma non ancora il senno

e vedo il senso delle cose

Io ho perso

le forze delle mani

ma non ancora il senno

perché ho l’istinto di creare

e vedo il senso del domani