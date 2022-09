Moonlight Shadow è un brano di Mike Oldfield cantato, però, dalla sua collaboratrice, Maggie Reilly. Proprio lei, infatti, eseguì il brano in tutti i concerti di Oldfield negli anni ottanta. Il cantante, inizialmente, aveva contattato Enya per far cantare a lei il pezzo ma, per questione di esclusive e di contratto, l’artista fu costretta a rifiutare. E così a prestare la voce al brano -ormai un vero e proprio evergreen- è stata Maggie Reilly.

Maggie Reilly/Mike Oldfield, Moonlight shadow, Significato canzone

Il testo parla dello shock di una ragazza che assiste alla morte del suo stesso ragazzo; portato via al chiaro di luna, ucciso a colpi di arma da fuoco durante un combattimento. Ed è durante il climax ascendente della canzone che Maggie si arrabbia, rendendosi finalmente conto che il suo amore sta morendo. Gli hanno sparato proprio lì, sotto l’ombra della luna.

Moonlight shadow, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

Maggie Reilly/Mike Oldfield, Moonlight shadow, Testo canzone

The last that ever she saw him

Carried away by the moonlight shadow

He passed on worried and warning

Carried away by the moonlight shadow

Lost in a riddle that Saturday night

Far away on the other side

He was caught in the middle of a desperate fight

And she couldn’t find how to push through

The trees that whisper in the evening

Carried away by the moonlight shadow

Sing a song of sorrow and grieving

Carried away by the moonlight shadow

All she saw was a silhouette of a gun

Far away on the other side

He was shot six times by a man on the run

She couldn’t find how to push through

I stay, I pray

See you in heaven far away

I stay and I pray

See you in heaven one day

4 a.m. in the morning

Carried away by the moonlight shadow

As I watched your vision forming

Carried away by the moonlight shadow

Stars move slowly in a silvery night

Far away on the other side

Will you come to talk to me this night

But she couldn’t find how to push through

I stay, I pray

See you in heaven far away

I stay, I pray

See you in heaven one day

Caught in the middle of a hundred and five

The night was heavy and the air was alive

She couldn’t find how to push through

I stay, I pray

See you in heaven far away

I stay, I pray

See you in heaven one day

I stay, I pray

See you in heaven far away

I stay, I pray

See you in heaven

See you in heaven

See you in heaven

See you in heaven one day

Maggie Reilly/Mike Oldfield, Moonlight shadow, Traduzione canzone

L’ultima in cui l’ha visto

Trasportato dall’ombra della luna

È passato preoccupato e ammonito

Trasportato dall’ombra della luna

Perso in un indovinello quel sabato sera

Lontano dall’altra parte

È stato catturato nel mezzo di una lotta disperata

E non riusciva a trovare il modo di farcela

Gli alberi che sussurrano la sera

Trasportato dall’ombra della luna

Canta una canzone di dolore e lutto

Trasportato dall’ombra della luna

Tutto ciò che vide era la sagoma di una pistola

Lontano dall’altra parte

È stato colpito sei volte da un uomo in fuga

Non riusciva a trovare il modo di farcela

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso lontano

Resto e prego

Ci vediamo in paradiso un giorno

4:00 del mattino

Trasportato dall’ombra della luna

Mentre guardavo la tua visione formarsi

Trasportato dall’ombra della luna

Le stelle si muovono lentamente in una notte argentea

Lontano dall’altra parte

Verrai a parlarmi questa notte?

Ma non riusciva a trovare il modo di farcela

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso lontano

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso un giorno

Preso nel mezzo di centocinque

La notte era pesante e l’aria era viva

Non riusciva a trovare il modo di farcela

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso lontano

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso un giorno

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso lontano

Resto, prego

Ci vediamo in paradiso

Ci vediamo in paradiso

Ci vediamo in paradiso

Ci vediamo in paradiso un giorno