Dopo il progetto yungest Moonstar, con il quale ha pubblicato i singoli uNa DiReZioNe giUsTa, cover di Lontano dal tuo sole di Neffa con la partecipazione di quest’ultimo, e bLu, pubblicata lo scorso 15 settembre, e dopo il progetto Bloody Vinyl 3, pubblicato l’anno scorso, tha Supreme, a distanza di quasi due anni dal successo del suo album d’esordio, 23 6451, certificato triplo Disco di Platino, torna con un singolo inedito.

Il nuovo singolo si intitola m%n (si legge “Moon”) ed è disponibile dal 22 ottobre 2021.

Anche con questo nuovo singolo, il rapper e produttore romano conferma di essere tra i più originali e innovativi esponenti della scena urban italiana. Con m%n, tha Supreme conferma la propria capacità di “disegnare” i suoni, giocando sapientemente anche con la propria voce, tutte qualità già ampiamente dimostrate con il suo album d’esordio.

Con questo testo, tha Supreme sembra volersi allontanare dal pensiero comune e dalle logiche con le quali il mondo di oggi va avanti.

Di seguito, trovate il testo di m%n. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

m%n: il testo

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti,

Da gente così noi ci siam scappati,

Non ti rialzan se cadi, noi.

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla moon, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla moon, yeah, yeah

Moon, yeah, yeah.

Ehi, ehi, yah, ti dovresti svegliar

Non siete amici, dimmi perché sei da lei

Fra’, viene in ginocchio a chieder venia

Ma sono il tipo che se le segna

Voglio stare solo con me se viene lei, tra’

Sei un trip, quel sì non si capisce, bro

Cresci se mi menti per il gusto di farlo

Sono stanco di chi parla tanto, ma non si fida

Poi sei qui per dirmi sì, poi dopo no

Che tipo di tipi mi capiscono, che

Dimmi se ti dico così serio

Dimmi, ma per me puoi anche non farlo

Siete tutti uguali.

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti,

Da gente così noi ci siam scappati,

Non ti rialzan se cadi, noi.

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla moon, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla moon, yeah, yeah

Moon, yeah, yeah.

Yah, sto sulla moon

That bih o mi ama o dice bugie

Che ti credi, vedi che se parli di sfighe

Ma poi invece sei te, fai ka-boom

Ho melodie nella Glock

Fa, ra-ta-ta-ta-pew-pew-pew

Baby, ho perso il controllo

Non puoi dirmi di no

Sono solo vuoto mentre fa la star

Lei mi fa star più su

Non fingo mai di fare qualche smile

Se mi provi a chiamare, il mio cell ti fa, tu-tu-tu

E tu non la smetterai, tu mai,

Perché siete tutti tali e quali.

Non fotti me, magari gli altri

Magari quel cash ci risolvesse gli sbatti,

Da gente così noi ci siam scappati,

Non ti rialzan se cadi, noi.

Pensiamo più su, yeah

Tipo sulla moon, yeah, yeah

Fuori mood mai più, lo giuro, bro, mai più, yeah, yeah

Sulla moon, yeah, yeah

Moon, yeah, yeah.