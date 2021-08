Mood ring è il nuovo brano di Lorde che anticipa l’uscita del suo album di inediti, Solar Power.

Mood Ring, cos’è l’anello dell’umore?

In “Mood Ring”, Lorde canta il processo per cercare di rimanere emotivamente e spiritualmente connessi a se stessi e al mondo. Un anello dell’umore è un anello che cambia colore a seconda della temperatura della persona che lo indossa, riflettendo lo stato emotivo di chi lo indossa.

Mood Ring, il significato della canzone

Parlando del pezzo, Lorde ha dichiarato:

“Mood Ring” è una canzone sul tentativo di sentirsi spiritualmente connessi nel nostro mondo moderno e in tutti i piccoli strumenti e sistemi che tutti noi usiamo per provare a sentirlo. […] Ho pensato che “Mood Ring” fosse una metafora davvero interessante per il pensiero magico che tutti noi usiamo a volte per sentirci bene.

Mood Ring, Lorde: video ufficiale

Qui potete vedere il video ufficiale.

Lorde, Mood Ring, Testo canzone

[Verse 1]

I’m tryna blow bubbles, but inside

Can’t seem to fix my mood

Today it’s as dark as my roots

If I, if I ever let them grow out (Ah-ah)

Now all of my oceans have riptides

Can’t seem to find what’s wrong

The whole world is letting me down

Don’t you think the early 2000s seem so far away? (Ay-ay-ay-ay)

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations

Transcendental in your meditations (Love and light)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right)

[Chorus]

I can’t feel a thing

I keep looking at my mood ring

Tell me how I’m feeling

Floating away, floating away

[Verse 2]

I’m tryna get well from the inside

Plants and celebrity news, all the vitamins I consume

Let’s fly somewherе eastern, they’ll havе what I need (They’ll have what I need)

Let’s go

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations

Pluto in Scorpio generation (Love and light)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right, ri-ri-ri-right)

[Chorus]

I can’t feel a thing

I keep looking at my mood ring

Tell me how I’m feeling

Floating away, floating away

All the sad girls sing

We’ll keep dancing ‘til the mood rings

Tell us how we’re feeling

Floating away, floating away

[Outro]

Take me to some kinda—

Take me to some kinda—

Take me to some kinda place (Anywhere)

Watch the sun set, look back on my life (Take me to some kinda—)

I just wanna know, will it be alright? (Take me to some kinda—)

Take me to some kinda place (Anywhere)

Lorde, Mood Ring, Traduzione canzone

Sto provando a fare le bolle, ma dentro

Non riesco a sistemare il mio umore

Oggi è buio come le mie radici

Se io, se mai li lasciassi crescere (Ah-ah)

Ora tutti i miei oceani hanno correnti di marea

Non riesco a trovare cosa c’è che non va

Il mondo intero mi sta deludendo

Non vi sembra che i primi anni 2000 siano così lontani? (Ay-ay-ay-ay)

Signore, iniziate i vostri saluti al sole

Trascendentale nelle tue meditazioni (Amore e luce)

Puoi bruciare la salvia e io pulirò i cristalli

Possiamo sballarci, ma solo se il vento soffia (soffia giusto)

non riesco a sentire niente

Continuo a guardare il mio anello dell’umore

Dimmi come mi sento