In “MONTERO (Call me by your name)”, Lil Nas X vuole smetterla di fingere con la sua dolce metà e agire in base al suo vero nome. Il titolo della canzone fa riferimento proprio al nome all’anagrafe di Lil Nas X, Montero Lamar Hill.

La traccia è apparsa per la prima volta come snippet su Twitter il 9 luglio 2020. Nel novembre dello stesso anno, Nas X ha dichiarato che “Call Me By Your Name” sarebbe stata la prossima canzone che avrebbe pubblicato, annunciata tramite Instagram Live.

Il 2 febbraio 2021, è stato rilasciato un annuncio del Super Bowl per Logitech con protagonista Nas X, con la canzone in sottofondo. È stato rivelato nella descrizione dell’annuncio che la canzone si chiamava “Montero (Call Me By Your Name)”.

Il brano ha riferimenti sessuali, di passione, di tentazione fisica. C’è trasporto e la voglia di godere dell’altro e con l’altro: “Sono qua per peccare e se anche non c’è Eva nel tuo giardino, sai che puoi farlo”.

Qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione del brano.

Lil Nas X, Montero (Call me by your name), Lyrics

[Verse 1]

I caught it bad just today

You hit me with a call to your place

Ain’t been out in a while anyway

Was hopin’ I could catch you throwin’ smiles in my face

Romantic talkin’? You don’t even have to try

You’re cute enough to fuck with me tonight

Lookin’ at the table, all I see is weed and white

Baby, you livin’ the life, but nigga, you ain’t livin’ right

[Pre-Chorus]

Cocaine and drinkin’ with your friends

You live in the dark, boy, I cannot pretend

I’m not phased, only here to sin

If Eve ain’t in your garden, you know that you can

[Chorus]

Call me when you want, call me when you need

Call me in the morning, I’ll be on the way

Call me when you want, call me when you need

Call me out by your name, I’ll be on the way like

[Post-Chorus]

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

[Verse 2]

Ayy, ayy

I wanna sell what you’re buyin’

I wanna feel on your ass in Hawaii

I want that jet lag from fuckin’ and flyin’

Shoot a child in your mouth while I’m ridin’

Oh, oh, oh, why me?

A sign of the times every time that I speak

A dime and a nine, it was mine every week

What a time, an incline, God was shinin’ on me

Now I can’t leave

And now I’m actin’ hella elite

Never want the niggas that’s in my league

I wanna fuck the ones I envy, I envy

[Pre-Chorus]

Cocaine and drinkin’ with your friends

You live in the dark, boy, I cannot pretend

I’m not phased, only here to sin

If Eve ain’t in your garden, you know that you can

[Chorus]

Call me when you want, call me when you need

Call me in the morning, I’ll be on the way

Call me when you want, call me when you need

Call me out by your name, I’ll be on the way like

[Post-Chorus]

Oh, call me by your name (Mmm, mmm, mmm)

Tell me you love me in private

Call me by your name (Mmm, mmm, mmm)

I do not care if you lyin

Lil Nas X, Montero (Call me by your name), Lyrics

L’ho preso male proprio oggi

Mi hai colpito con una chiamata per venire a casa tua

Comunque non esco da un po’

Speravo di poterti sorprendere a lanciarmi sorrisi in faccia

Parlare romantico? Non devi nemmeno provare

Sei abbastanza carino da sc0pare con me stasera

Guardando il tavolo, vedo solo erba e bianco

Baby, stai vivendo la vita, ma ne*ro, non stai vivendo bene

Cocaina e alcol con i tuoi amici

Vivi nell’oscurità, ragazzo, non posso fingere

Non sono graduale, solo qui per peccare

Se Eva non è nel tuo giardino, sai che puoi

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami domattina, sarò in viaggio

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami con il tuo nome, sarò sulla buona strada

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Ayy, ayy

Voglio vendere quello che stai comprando

Voglio sentirmi sul culo alle Hawaii

Voglio quel jet lag da scopare e volare

Sparami in bocca mentre sto cavalcando

Oh, oh, oh, perché io?

Un segno dei tempi ogni volta che parlo

Un centesimo e un nove, era mio ogni settimana

Che tempo, che pendenza, Dio splendeva su di me

Adesso non posso andarmene

E ora mi sto comportando come un’élite

Non voglio mai i ne*ri che sono nella mia lega

Voglio scopare quelli che invidio, invidio

Cocaina e alcol con i tuoi amici

Vivi nell’oscurità, ragazzo, non posso fingere

Non sono graduale, solo qui per peccare

Se Eva non è nel tuo giardino, sai che puoi

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami domattina, sarò in viaggio

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami con il tuo nome, sarò sulla buona strada

Oh, chiamami con il tuo nome (Mmm, mmm, mmm)

Dimmi che mi ami in privato

Chiamami con il tuo nome (Mmm, mmm, mmm)

Non mi importa se stai mentendo