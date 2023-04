Se in Italia il suo nome sarà noto a pochi, il rapper di Los Angeles aveva una buona fama e la notizia della sua morte ha occupato le prime pagine dei siti web. Parliamo di MoneySign Suede. Il ragazzo si trovava in una prigione della California e – secondo le prime dichiarazioni del suo avvocato- sarebbe stato pugnalato nelle docce del carcere. I funzionari dell’ufficio del coroner della contea di Monterey e del Dipartimento di correzioni e riabilitazione della California hanno confermato la morte di Suede presso il Correctional Training Facility di Soledad, ma non hanno rivelato immediatamente come fosse morto il giovane.

In una dichiarazione, hanno semplicemente affermato che il rapper non rispondeva all’appello poco prima delle 22:00. dopo che gli ufficiali penitenziari hanno scoperto che non era nella sua cella durante un conteggio regolare. I funzionari hanno detto che è stato trovato “con ferite compatibili con un omicidio”.

“Le persone sono molto scioccate”, ha detto l’avvocato di Valdez, Nicholas Rosenberg. “Era un ragazzo molto popolare, molto mite. La gente lo amava”. Secondo altre indiscrezioni, un prigioniero ha raccontato che l’omicidio sarebbe avvenuto in una parte del carcere che ospita detenuti comuni. E si è chiesto perché un rapper popolare non fosse ospitato in un cortile particolari, con esigenze sensibili, progettato per proteggere coloro che hanno problemi di sicurezza specifici.

MoneySign Suede stava scontando una condanna a 32 mesi per un paio di accuse di armi da fuoco nella contea di Riverside, secondo Rosenberg. Stava anche affrontando un’accusa di armi da fuoco nella contea di Los Angeles, anche se aveva già patteggiato e si aspettava di ricevere una condanna a due anni che sarebbe andata in concomitanza con le sue condanne a Riverside.

Suede ha iniziato a suscitare interesse grazie alla sua musica quando aveva solo 18 anni. Nel 2020, aveva attirato attenzione e i primi ottimi riscontri con il brano “Back to the Bag“, riflettendo sui suoi giovani traumi personali . Aveva firmato per Atlantic Records nel 2021 e ha pubblicato il suo ultimo album “Parkside Baby” lo scorso settembre, prima del suo ingresso in carcere.