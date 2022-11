Geolier ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo, Money, disponibile dal 18 novembre 2022. Il pezzo anticipa il suo prossimo progetto musicale che prevede ulteriori step nei mesi a seguire. Nella canzone troveremo racconti di vita, della strada e delle sue verità, tutto in una traccia che venerdì punta a diventare un classico del rap italiano.

Geolier, in pochi anni, è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando importanti certificazioni e oltre 1.3 miliardi di streaming audio/video.

Geolier- il vero nome è Emanuele Palumbo- ha rilasciato il suo disco d’esordio, Emanuele, nel 2019. L’album è arrivato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia mentre la riedizione del progetto, Emanuele (marchio registrato), ha raggiunto la seconda posizione nella chart Fimi.

Successivamente ha collaborato con numerosi colleghi: ‘Como te’ (con Emis Killa), M’Manc (con Shablo e Sfera Ebbasta), Cuore (con Shablo e Coez), Over (con Luchè) e con Anna Tatangelo in ‘Guapo’ (nel 2020).

A fine ottobre 2022 è uscito il pezzo “Chiagne” che lo vede collaborare con Lazza e Takagi & Ketra.

Queste furono le parole scelte per l’annuncio della collaborazione di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra:

2 grandi amici. 2 rapper tra i più richiesti, certificati e acclamati da pubblico e critica. 2 massimi esponenti delle scene capostipiti dell’urban nazionale: Napoli e Milano. 2 fuoriclasse che in pochi anni sono entrati di diritto nell’olimpo della musica italiana.

Il cantante è presente anche nei featuring di Night Skinny presenti nell’album “Botox e descritto così:

«Quando ho iniziato a lavorare a Botox volevo alzare il livello ancora una volta. Il titolo, da solo, doveva comunicare la grandezza di un disco così gonfio di collaborazioni e allo stesso tempo incarnare il concetto di finzione. In una scena assuefatta dai numeri e dalle classifiche in cui vince chi ostenta, in una società ossessionata dal successo che ci insegna a modificare la nostra immagine, l’apparenza non è altro che una forma di dipendenza. In Botox conta solo la musica. È tutto vero. No filler”

Dopo queste collaborazioni e dopo la recente Chiagne, il prossimo step musicale di Geolier lo vede rilasciare un singolo, Money, disponibile dal 18 novembre 2022.