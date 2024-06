Ecco quali sono le canzoni in scaletta a Napoli per il concerto di Geolier di sabato 22 giugno 2024: orario e biglietti

Geolier è pronto per il bis a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, sabato 22 giugno 2024. Il cantante, dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024, ha recentemente pubblicato il nuovo disco, Altrove, saldo al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. Un successo che conferma e ribadisce la forza dell’artista, già record lo scorso anno grazie all’album “Il coraggio dei bambini”. A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni in programma sabato 22 giugno a Napoli, informazioni su orario e come arrivare allo Stadio Maradona a Napoli.

Geolier a Napoli, 22 giugno 2024, la scaletta del concerto

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpare

Moncler

Ricchezze

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Capo

Maradona

I p me tu p te

Ricchezza

X Caso/M Manc

El pipe de oro

Napoletano

Come vuoi

2 secondi

Il male che mi fai

L’ultima poesia

Cadillac

Amo ma chi t sap

P Secondigliano

Io t’o giur’

Una vita fa

Dio lo sa

Già lo sai

Nu parl, Nu sent, Nu vec

Finché non si muore

Na catena

Vogl sul a te

Campioni in Italia

Give you my love

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Geolier a Napoli, 22 giugno 2024

Il concerto di Geolier a Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 22 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Maradona a Napoli

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Geolier, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81