Monday è una canzone di Geolier -con il featuring di Shiva e la collaborazione di Michelangelo, presente nell’ultimo disco del rapper, Il coraggio dei bambini, uscito venerdì 6 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Monday, Ascolta la canzone, leggi il significato

A seguire potete ascoltare “Monday” in streaming, incisa da Geolier e Shiva. Cliccando qui, invece, il visual video.

Nel brano si parla di un weekend che si sta concludendo -simbolo di una relazione che sta per avere fine- e il lunedì diventa quel giorno dove il sogno si interrompe e quello che hanno vissuto viene vissuto col sapore di nostalgia e malinconia. “Sei la mia certezza, sei il mio tetto

Mi hanno abituato a non amare in questo ghetto” canta, lasciandosi andare ad un presente diverso dal passato che ha vissuto e assaporato.

Geolier feat. Shiva, Monday, Testo canzone

Tonight

Staje triste pecché dimane è monday

Vulisse nu buttone pe nu replay

Pe rivivere tutte cose ‘nziem’a me

Oppure pe turná a quand’ire happy

Miette ‘e film ‘e paura ‘ncopp’a Netflix

Accussì ce mettimo sempe cchiù astritte

Mangio c”a McDrive oppure Just Eat

Rimane ca ‘o facimmo ancora

Tu me fajе ancora cchiù male ‘e ll’ati vvote

Pеcché peggioro e ‘int’ati cose miglioro

Me saje costruí e po demolí

Credo cchiù assaje a te ca a Ddio (A te ca a Ddio)

Yeah

Nn’saje distinguere ‘o bbene e ‘o male

Né quanno l’haje né quanno ‘o daje

Nun fá niente, dimane è lunnedì

E sicuro nun me vuó sentí

Stammo ô trentesimo piano

Facimmo ll’ennesimo sbaglio ‘nzieme

Tu saje tutt”e segrete mi’, parla

Cu’tté lunnedì pare sabbato

Pare n’attimo e te ne vaje

(Uh-oh-oh-oh)

Giro solo come un carillon dopo i tuoi messaggi (Uh-oh-oh-oh)

Pago il karma fatto con le nostre mani (Uh-oh-oh-oh)

Oggi spegnerò l’iPhone, sì, fino a domani (Uh-oh-oh-oh)

Voglio chiedere pardon (Oh-oh-oh), ne ho bisogno, mami

So che quando arriva notte (Uh-ah)

Lo vuoi fare forte, chiudere le porte, ah (Baby)

Black out, ho rotto le nocche

Il mio cuore è in black out, tu hai l’interruttore, ah (Uh-ah)

Penso, oh (Oh), è un altro lunedì dove fa freddo, oh (Oh)

Sei la mia certezza, sei il mio tetto

Mi hanno abituato a non amare in questo ghetto

Il diavolo mi sussurra all’orecchio un dettaglio (Baby)

Mentre faccio l’ennesimo sbaglio (Oh no)

E sai che le persone valgono (No-no)

Per il tempo che ti danno (No-no)

Non sai distinguere il bene e il male (No)

Sai ricevere, non sai dare (No)

Non fai niente, domani è già lunedì

E se mi cerchi, son sempre qui

Siamo al trentesimo piano (Uoh)

Facciamo l’ennesimo sbaglio (Uoh)

Insieme sai tutti i segreti miei, parla

Con te lunedì pare sabato, pare un attimo e te ne vai (Oh-oh)

No, no, no, no (Oh-oh)

No, no, no, no

Cu’tté lunedì pare sabbato, pare n’attimo e te ne vaje

Te ne vai, te ne vai (Oh-oh), te ne vai (Oh-oh)

Te ne vai, te ne vai, te ne vai

N’ora pare nu sicondo (Yeah-eh)

‘O sole pare ca fa ll’ombra

Me pare ca faje apposta quanno dice: “T’amo” (Ah-ah)

Quanno dice: “Saglie”, speravo ca ‘o dicive

Sî l’unico antidoto p”o veleno ca me dive

‘Sta cuperta nun me scarfa cchiù

Sto in allerta quanno chiamme tu

Te dicette: “Addio” e sabbato me pareva lunnedì