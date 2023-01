Mollami Pt.2 è la traccia di Guè che accompagnerà l’uscita dell’album “Madreperla” in radio. Il brano è un dichiarato omaggio a una delle tracce dancehall più famose al mondo, Here Comes the Hotstepper di Ini Kamoze, che Gué reinterpreta alla sua maniera; la passione per i sound giamaicani (già ampiamente esplorata in episodi precedenti della sua discografia come Note Killer o P.E.S.). Alla produzione Bassi Maestro, che ha collaborato in tutte e le 12 le canzoni presenti del disco. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere il testo.

Guè, Mollami Pt.2 , Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare “Mollami Pt. 2” di Guè in streaming. Cliccando qui, invece, il visual video.

Il pezzo racconta ed elenca le cose dalle quali vuole prendere distanza (“Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale, Mo-mo-mollami, se poi mi parli solo di soldi”). Dalle ragazze che lo colpiscono e non gli mettano pressione “(Voglio una tipa che mi flasha (Mollami)

Non una tipa che mi pressa (Mollami)”) a coloro che si atteggiano per qualcosa che non sono (“La tua canzone non mi interessa (Mollami)

Scrivi “Miami” ma sei di Brescia (Mollami)”.

Guè, Mollami Pt.2 , Testo canzone

G-u-è

Quando arrivo alla tua festa (Mollami)

Se prima non hai la fresca (Mollami)

La P.S. che mi stressa (Mollami)

Mi ritira la licenza (Mollami)

Baby, tu mi dici: “Resta” (Mollami)

Vogliono che lui mi arresta (Mollami)

Pensano che sono un gangsta (Mollami)

Ma sono G-u-è (Brr)

Per far muovere quel booty sono un professional

Questi rapper stanno muti, sono il G national

Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale

Si fermano gli orologi se arrivo con la fama

Mo-mo-mollami, se poi mi parli solo di soldi

Attirerei soltanto la guardia e i balordi

Mentre tutti gli altri rapper sono in danger

Tengo la collana, brillo in mezzo alla gente (Uh, uh)

Vengo in tris, vengo per fare business

Intanto queste tipe lo muovono come in fitness

Spingo fino a che il club non si rompe

Suonano le trombe

Quando arrivo alla tua festa (Mollami)

Se prima non hai la fresca (Mollami)

La P.S. che mi stressa (Mollami)

Mi ritira la licenza (Mollami)

Baby, tu mi dici: “Resta” (Mollami)

Vogliono che lui mi arresta (Mollami)

Pensano che sono un gangsta (Mollami)

Ma sono G-u-è

Ruvido, dentro ‘ste tipe, sì, come Cupido

Tu sei un G da studio, giri con uno stupido (Ahah)

Sei patak, non Patek

Sono real, fammi un check

Mollami se vuoi stare solo nel back

Molla quel telefono se stai facendo un video

Mollo questa bitch se snitcha, sì, senza dire: “Oh” (Oh)

Parlo e cammino come un campione

Connesso alla strada come un lampione (E lo sai, lo sai) (Mollami) Non sai usare quella beretta (Mollami)

La tua canzone non mi interessa (Mollami)

Scrivi “Miami” ma sei di Brescia (Mollami)

Dal vivo sei tutta diversa (Mollami)

Voglio una tipa che mi flasha (Mollami)

Non una tipa che mi pressa (Mollami)

Solo hit in scaletta (Mollami, mollami)

Quando arrivo alla tua festa (Mollami)

Se prima non hai la fresca (Mollami)

La P.S. che mi stressa (Mollami)

Mi ritira la licenza (Mollami)

Baby, tu mi dici: “Resta” (Mollami)

Vogliono che mi arresta (Mollami)

Pensano che sono un gangsta (Mollami)

Ma sono G-u-è

G-u-è

G-u-è