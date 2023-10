Mocro Mafia è un brano di Baby Gang feat. Maes presente nell’ultimo disco di inediti, Innocente, fuori dal 13 ottobre 2023.

Baby Gang feat. Maes, Mocro Mafia, Video e significato della canzone

Per avere tutto, devi essere pronto a perdere tutto (Tutto) canta nel ritornello Baby Gang insieme a Maes. Racconta delle perdite e delle sconfitte subite nella vita e di come le cose oggi siano cambiate.

Baby Gang feat. Maes, Mocro Mafia, testo della canzone

Dave

Eh, eh, eh, eh

Eh, eh, eh, eh

Eh, eh, eh, eh

Arty

E-E-Elle est loin l’époque où j’cachais les kilos d’pilon dans les phares arrières de la Clio 2

Faut l’agrafer, emballer la beuh, y a d’la bonne frappe, qui en veut ?

Aucun trou, comme un expert, j’compte, l’agresseur finira à l’hosto, ça c’est l’vrai comble

Personne parle, que des vraies tombes, ils croient qu’ils pеuvent, c’est des vrais cons

Numéro uno, qui l’prétеnd ? En hiver, j’récup’ le pollen, j’tombe au printemps

J’ai connu bicrave à plein temps et des autres qui faisaient les chauds mais qu’ont plainté

Pa-Pa-Pas content si ça fait platine, au pire des cas, j’irais soulever le plus plâtré

Chaussée humide, pneus qui patinent, c’est ton pote qui finit par terre

Pour tout avoir, faut être prêt à tout perdre (Tout)

Ces faux voyous manquent pas d’toupet (Tout)

Mes reufs tournent comme des toupies (Tout)

Jamais on change d’vant les groupies (Groupies)

Pour tout avoir, faut être prêt à tout perdre (Tout)

Ces faux voyous manquent pas d’toupet (Tout)

Mes reufs tournent comme des toupies (Tout)

Jamais on change d’vant les groupies (Groupies)

Et de la perte, j’m’éloigne

J’rêvais qu’un jour mes plaies se soignent

Nouvelle technologie, nouveau Uzi, nouvelle horlogerie

Trop d’perte, j’rêvais qu’un jour mes plaies se soignent

Nouvelle technologie, nouveau Uzi, nouvelle horlogerie

Je fais la moolah pour ma mère, pour lwalida

Maghreb, Mocro, smoke shit, Côte d’Ivoire

C’est pas la rue, la vraie, tu connais pas la capitale

C’est pas la rue, la vraie, tu connais pas les criminals

Numéro un, non parlo bene italien

Mi han trovato una Beretta, fra’, ma non le altre tre

Dodici anni: una panetta, tredici anni: un chilo e me’

Quindici anni ai più grandi, lei la vendevo a ton père, eh (Eh)

Eh, no 3chiri, no khawa, dar beda casa bedawa

Sel3a, ketama, Mo-Momo che impenna in Yamaha

Calibro .9 da Taha, click, clack, bang

Chiedono solo di Baby Gang

Non so se tu mi hai capito, understand?

Cinque negri sopra a un Range

3azzy, balala, balala, o tu gli spari o ti spara

Porto proiettili in bara come 50 Ce–

Co-Come 50, no lifting, rapper del cazzo, son king, king

Piacciono i dindi più di quanto amo i rischi

Tu che mi fai mezzo dissing

So quanti peli nella figa della tua tipa

Quanti tatuaggi e quanti piercing

Non ti atteggiare, ti facciamo “bling, bling”

Non ti atteggiare, ti facciamo (*Pow, pow, pow, pow*)

[Ritornello: Maes]

Et de la perte, j’m’éloigne

J’rêvais qu’un jour mes plaies se soignent

Nouvelle technologie, nouveau Uzi, nouvelle horlogerie

Trop d’perte, j’rêvais qu’un jour mes plaies se soignent

Nouvelle technologie, nouveau Uzi, nouvelle horlogerie

Mocro Mafia, traduzione della canzone

