“Gli anni di Cristo” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia) è il nuovo disco di Mobrici, in uscita il 31 marzo 2023. Il cantautore ha sempre avuto la capacità di dar voce alla sua generazione.

È la semplicità delle sue parole che spiazza. Raccontando di sé riesce a comunicare le sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che molti si pongono.

L’album parlerà di tutto questo e di molto altro e finalmente da venerdì 31 marzo potrà condividerlo con tutti. Disponibile il pre-order cliccando qui.

Dalle anticipazioni emerse, all’interno del disco ci sono due speciali collaborazioni. In “Amore mio dove sei” collabora insieme a Vasco Brondi, per un brano dalla forte carica emotiva e sentimentale, alla ricerca dell’amore della vita non ancora incontrato. Si aggiunge a chiusura del progetto anche un feat già noto con Fulminacci, uscito la scorsa primavera ed entrato nella colonna sonora di “Fedeltà”, serie tv Netflix, una versione speciale del brano di Fabri Fibra “Stavo pensando a te”.

Ecco le parole di Mobrici nel parlare del disco “Gli anni di Cristo”:

“Ascoltando tutto l’album nel suo insieme, trovo che sia un disco pieno di domande. Sono domande che faccio a me stesso, alla vita, e a chi mi circonda. Sono tutte canzoni che ho scritto nell’arco di quest’anno, l’anno dei miei 33 anni. Si passa dalla libertà sessuale alla ricerca di un amore non ancora conosciuto, dalla consapevolezza di storie del passato viste con uno sguardo più maturo alla difficoltà che comportano le storie a distanza. I tempi che cambiano e le aspettative che sembrano invece non mutare mai. Tutti hanno una propria storia e non bisogna sentirsi intrappolati nella vita che gli altri hanno vissuto prima di noi, “Ma noi non ci pensiamo, Beviamoci e balliamo””.

Mobrici, Gli anni di Cristo, Tracklist album e cover

Ecco la tracklist del disco in uscita il 31 marzo 2023:

1.Sexe

2.Piccola

3.Figli del futuro

4.Amore mio dove sei (con Vasco Brondi)

5.Kaiserkeller

6.Luna

7.Summer dolce vita

8.Luci del Colosseo

9.Sophia

10.Revolver

11.Stavo pensando a te (con Fulminacci)