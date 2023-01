Missione giungla è il titolo della nuova canzone dei Me Contro Te, protagonisti del film che dal 19 Gennaio sarà al cinema, Una nuova avventura insieme agli amici Pongo, Perfidia e il Signor S per fermare la cattiva Viperiana. Qui sotto potete ascoltare l’omonima canzone, brano portante della colonna sonora, e leggere il relativo testo.

Me contro Te, Missione Giungla, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascolta la canzone.

Missione Giungla, Leggi il testo

Guarda che sole

Ci siamo persi e non sappiamo come

Nemmeno dove

Avremo bisogno di un navigatore

La strada sembra sia lunga

Che quasi non finisce più

Perché lo sai nella giungla

Non vedo bambini ma solo bambù

Cerco una, svolta ma, non lo so se arriva

Gira là, svolta qua, no era quella prima

Ho perso la, bussola

Dimmi tu dove si va

Spero sia giusto di qua

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

In Missione giungla

Qui non si trova più la strada

E io non so come si fa

Vorrei soltanto andare a casa

Quanto mi manca la città

Non stare fermo lì muoviti

Veloci come dei colibrì

Non si può restare immobili

Come nelle sabbie mobili

Ho perso la Bussola

Dimmi tu dove si va

Spero sia giusto di qua

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

Missione giungla

E sulla mappa cerchiamo l’uscita

che forse poi ci salverà

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

Missione giungla