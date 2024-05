I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno al Palapartenope di Napoli in concerto lunedì 20 maggio 2024, con una nuova data del loro “Non perdiamoci mica di vista -Fake News Indoor Tour Palasport 2024“. Inoltre, la band dei record si prepara a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi. Nove le prime date annunciate per il tour del 2025, dopo l’incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno. Nei giorni scorsi, il gruppo ha ringraziato anche il pubblico di Milano per un’iniziativa/sorpresa durante la loro tappa al Forum di Assago:

Ieri a metà del concerto a Milano qualche persona ha tirato fuori un foglio dalla tasca. All’inizio non ci ho badato troppo e sono andato avanti con la presentazione del pezzo, Cena di Classe. Poi, mentre parlavo, i fogli sono aumentati sempre di più. A un certo punto l’intero parterre è diventato un mare di carta, e sono riuscito a leggere: CI SI VEDE TRA UN ANNO. Proprio come canto in Cena di Classe. Una fan action che abbiamo amato, sintomo di una fiducia che ci spiazza. Non sappiamo se ce la meritiamo, ma grazie davvero. A San Siro l’anno prossimo ci sarà anche nuova musica, oltre a quella di sempre, e ci stiamo lavorando anche in questi giorni. A qualcuno che ci ha aspettato fuori dai cancelli dei palazzetti fino a tardi in questi giorni abbiamo già confidato qualche nuovo titolo! Vi vogliamo bene 👋🌍

A seguire la scaletta del concerto in calendario al Palapartenope di Napoli, l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto al Palapartenope di Napoli, 20 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari in concerto al Palapartenope di Napoli, 20 maggio 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare al Palapartenope di Napoli

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).