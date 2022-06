M’incanta, Virginio: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘M’incanta’, il nuovo singolo di Virginio, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 24 giugno 2022 per MP Film/Gotham Dischi e Universal Music Italy. Il brano è stato scritto dallo stesso cantautore assieme a Diego Mancino e a Daniele Coro, quest’ultimo coinvolto anche nelle vesti di produttore artistico.

La canzone racconta di una generazione che vuole vivere il presente senza preoccuparsi troppo di un futuro assai incerto:

Questo pezzo non è il solito inno alla vita, ma è una canzone per chi non vuole più fare programmi, per chi vuole godersi il momento che sta vivendo, per chi non vuole necessariamente promettersi per sempre. Dopo due anni così intensi dobbiamo tutti essere più flessibili e non fossilizzarci troppo sul programmare il futuro. Questa è la canzone giusta per chi oggi vuole essere libero di decidere cosa vuole fare della sua vita.