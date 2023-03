Blanco e Mina, in arrivo il duetto che anticipa il nuovo disco della Tigre di Cremona

È da troppo tempo che non veniamo deliziati dalla voce di Mina con brani inediti, ma il 2023 sarà l’anno del ritorno della Tigre di Cremona, da anni ritiratasi a vita privata a Lugano, in Svizzera, con un nuovo album ancora avvolto dal massimo riserbo, se non per un piccolo dettaglio che ha alzato l’asticella delle aspettative al massimo: Mina duetterà con Blanco in un brano che sarà incluso non soltanto nel nuovo disco di inediti di Mina, ma anche nel nuovo album di Blanco, ad oggi ancora senza titolo.

A lanciare la bomba è stato il quotidiano il Messaggero, con Fiorello che durante una delle ultime puntate di Viva Rai 2! che ha contribuito a dare risalto alla notizia. I dettagli sono scarni, ma la data di uscita di questa inedita collaborazione dovrebbe essere certa: il 14 aprile 2023.

Il quotidiano racconta anche come sarebbe nata questa collaborazione, a cominciare dal giorno in cui Mina, tramite il figlio e produttore storico Massimiliano Pani, aveva fatto sapere di aver particolarmente apprezzato il duetto tra Mahmood e Blanco, Brividi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022. Di fronte a questo interesse, a lanciare il sasso sarebbe stato proprio Blanco, che avrebbe inviato a mina una demo di un inedito con la proposta di fare un duetto.

Mina, sempre secondo il Messaggero, avrebbe apprezzato così tanto il brano di Blanco da non aver soltanto accettato di duettare col giovane artista, ma anche di includere quella canzona nel suo disco di inediti in lavorazione da tempo e in uscita, salvo slittamenti, nel corso della prossima primavera, tra una manciata di settimane.

A firmare il brano, come i fan di Blanco ormai sanno bene, c’è il solito Michelangelo che viene spesso annunciato a gran voce all’inizio dei brani di Blanco. Michelangelo, al secolo Michele Zocca, ha prodotto tutti i più grandi successi di Blanco fino a questo momento, da Notti in bianco a Ladro di fiori, da Blu celeste a Finché non mi seppelliscono, passando per la stessa Brividi e la recente Nostalgia.

L’inedito duetto sarebbe in fase di produzione proprio in questi giorni, tra Milano e Lugano, molto probabilmente a distanza come accade spesso nel caso di collaborazioni con Mina.