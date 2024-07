Appuntamento con Sam Smith stasera, 20 luglio 2024, al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone. Si tratta dell’unica data italiana del cantautore inglese. Il suo quarto e ultimo disco “Gloria”, pubblicato nel 2023, include la super hit Unholy, brano che vanta un featuring con la cantante Kim Petras, esponente della comunità LGBTQ+ e che ha dominato le radio di tutto il mondo.

La grande svolta nella carriera di Sam Smith è arrivata nel 2012, quando è stato presentato al grande pubblico grazie alla collaborazione con il duo di musica elettronica Disclosure nel brano “Latch”. La canzone ha avuto un enorme successo, permettendo a Sam di farsi notare per la sua voce distintiva e la sua capacità interpretativa.

Nel 2013, Sam ha collaborato con Naughty Boy nel singolo “La La La”, che è diventato un altro grande successo, raggiungendo la vetta delle classifiche nel Regno Unito. Questo successo ha spianato la strada per il suo album di debutto, “In the Lonely Hour“, pubblicato nel 2014. L’album è stato accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, grazie a brani come “Stay With Me”, “I’m Not the Only One” e “Lay Me Down”. “In the Lonely Hour” ha ottenuto numerosi premi, tra cui quattro Grammy Awards nel 2015, tra cui Miglior Artista Esordiente e Canzone dell’Anno per “Stay With Me”.

Il secondo album di Sam Smith, “The Thrill of It All“, è uscito nel 2017 e ha consolidato ulteriormente il suo status di star internazionale. L’album ha debuttato al primo posto in diversi paesi, incluso il Regno Unito e gli Stati Uniti, e ha prodotto singoli di successo come “Too Good at Goodbyes” e “Pray”. La voce emotiva di Sam e i testi personali delle sue canzoni hanno continuato a risuonare con un vasto pubblico.

Oltre alla sua carriera musicale, Sam Smith è stato un importante sostenitore dei diritti LGBTQ+ e ha parlato apertamente delle sue esperienze personali con la sessualità e l’identità di genere. Nel 2019, Sam ha annunciato di identificarsi come non-binario e ha adottato i pronomi they/them.

Nel 2020, Sam ha pubblicato il suo terzo album, “Love Goes“, che ha esplorato nuovi suoni e collaborazioni, dimostrando la sua evoluzione artistica. Tra i brani di spicco dell’album ci sono “Diamonds” e “How Do You Sleep?”.

Indice La scaletta di Sam Smith in concerto al Lucca Summer Festival

1 Indice La scaletta di Sam Smith in concerto al Lucca Summer Festival

La scaletta di Sam Smith in concerto al Lucca Summer Festival

Stay With Me

I’m Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger (Sam Smith & Normani cover)

Good Thing

Lay Me Down

Gimme

Lose You

Promises (Calvin Harris & Sam Smith cover)

I’m Not Here to Make Friends

Desire (Calvin Harris & Sam Smith cover)

Latch (Disclosure cover)

I Feel Love (Donna Summer cover)

Gloria

Unholy

Il concerto inizierà alle 21.30