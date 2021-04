Milva è scomparsa all’età di 81 anni. Vi abbiamo riportato, poco fa, la notizia della morte della cantante, confermata dalla figlia Martina Corgnati. Milva è davvero una delle icone della musica italiana (vogliamo usare il presente proprio per il suo eterno e indelebile segno che rimarrà tale nella cultura e nell’orgoglio del nostro Paese) e le parole della figlia hanno dato il via ad una serie di addii e ricordi da parte di amici e colleghi della cantante.

Cristiano Malgioglio, che per primo -insieme a Massimiliano Longo- hanno proposto il premio alla carriera per lei al Festival di Sanremo 2018, ha espresso pubblicamente il suo dolore:

Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole. pic.twitter.com/QFrv3AGcHx — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 24, 2021

Via Instagram, Giorgia ha condiviso una storia con un passaggio del brano Alexanderplatz, cantato live.

Commossa e turbata dalla notizia anche Ornella Vanoni che, attraverso i social, ha salutato la collega e amica:

Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L’ultima volta che l’ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva . Un donna che ha avuto tutto, bellezza, talento, una voce meravigliosa ed una carriera straordinaria. Penso ad Edith la sua assistente che le ha dedicato la vita.

Vladimir Luxuria, via Twitter, ha raccontato:

Quando mi presentarono a te tu dicesti “Luxuria? Un nome impegnativo…” e ridemmo insieme. Sono da sempre una tua ammiratrice e voglio ricordarti con un’immagine di quando ti resi omaggio a Tale e Quale Show. Grazie della tua voce dolce e straziante…. #milva pic.twitter.com/TbwA5b5QvX — vladimir luxuria (@vladiluxuria) April 24, 2021

Anche Donatella Rettore ha salutato la collega: TUTTO HA UNA SCADENZA ,A PRESTO MILVA . ORA HAI UN TEATRO PIENO DI APPLAUSI E DI DELICATEZZA 💖💖💖💖💖 .

Enrico Ruggeri condivide un ricordo e un’esibizione insieme alla collega:

E una meravigliosa canzone di Giorgio Faletti.#Milva Milva & Enrico Ruggeri – The Show must go on {live video} https://t.co/pAlAYhUDOG via @YouTube — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 24, 2021

Ecco poi il tributo di Silvia Mezzanotte:

Ciao Rossa.#milva pic.twitter.com/YSymImkHt8 — Silvia Mezzanotte (@silmezzanotte) April 24, 2021

(post in aggiornamento)