Miley Cyrus torna con il nuovo singolo "Midnight Sky" e abbraccia il sound disco dance '80 (anteprima audio)

Di Alberto Graziola giovedì 6 agosto 2020

Midnight Sky, il nuovo singolo di Miley Cyrus: video teaser

Miley Cyrus ha annunciato, finalmente, il suo ritorno con un nuovo singolo, anticipato sui social con una breve clip.



Midnight Sky è il titolo del pezzo che anticipa il rilascio del suo prossimo album di inediti (il settimo della sua carriera). Sound da discoteca con un senso di autocompiacimento e di rinascita, dalle prime parole che ascoltiamo: "“It’s been a long time since I’ve felt this good on my own".

Un teaser video che spiazza rispetto alle parole pronunciate dalle cantante durante un'intervista di fine marzo in una radio australiana