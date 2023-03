Miley Cyrus, il nuovo speciale Backyard Sessions arriva su Disney+ il 10 marzo 2023

Il ritorno di Miley Cyrus non poteva essere accolto in modo migliore: la sua Flowers, complice un testo molto personale e un video campione di visualizzazioni su YouTube, è già un successo senza precedenti e il nuovo album, ormai in dirittura d’arrivo, si prepara a macinare record su record. Endless Summer Vacation uscirà ufficialmente il 10 marzo 2023 e per iniziare nel migliore dei modi la promozione Miley Cyrus ha rispolverato un format già sperimentato in passato, le Backyard Sessions, avvalendosi stavolta della collaborazione con Disney.

In occasione dell’uscita del nuovo disco, infatti, lo speciale Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) sbarcherà in tutto il mondo su Disney+ proprio nel giorno in cui l’album di inediti sarà disponibile in tutto il mondo.

Disney+ ha già condiviso un primo teaser trailer per anticipare l’uscita dello speciale Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), svelando anche qualche dettaglio interessante: la cantautrice del Tennessee eseguirà dieci canzoni in totale, inclusa la già citata Flowers e altri sette brani tratti dal nuovo album, ma ci sarà spazio anche per un’altra grande hit di Miley Cyrus e per una performance speciale con Rufus Wainwright.

I fan di Miley Cyrus sanno già cosa cosa significa quando si parla di Backyard Sessions, una serie di esibizioni intime registrate all’aperto. Il debutto risale al 2012, poi Miley Cyrus ha fatto il bis nel 2015 con una set di 11 brani, per poi ripetere il format anche in piena pandemia, nell’ottobre 2020 e nel novembre dello stesso anno.

La giovane artista non si è limitata a proporre i suoi successi, ma ha deliziato i suoi fan con emozionanti cover, da Jolene di Dolly Parton a Different di Joan Jett, passando per Gimme More di Britney Spears, Communication dei Cardigans e Sweet Jane dei Velvet Underground.

La tracklist ufficiale del nuovo set di Backyard Sessions non è ancora stata ufficializzata, ma questi sono i brani inclusi in Endless Summer Vacation da cui arriveranno 8 delle dieci tracce eseguite dal vivo da Miley Cyrus: