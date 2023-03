Milano dannata è il nuovo singolo di Chiello, in uscita il 17 marzo 2023. Un pezzo che si preannuncia diverso dai precedenti lavori del cantante, frutto di riflessioni e sfumature:

Le Luci della Città fasciano, danno Speranza e Senso di libertà. Una Libertà che ha anche un rovescio della medaglia. Ci si può perdere, accecati dalla novità e dalla voglia di vivere totalmente un’esperienza diversa da quella a cui fino a quel momento la vita ci aveva abituati.

Il brano è una ballad e la volontà è proprio quella di pubblicarla a marzo, quando solitamente i pezzi iniziano ad essere energici e a puntare proprio all’estate frizzante in arrivo. E invece Chiello ha scelto un’altra direzione. Volutamente.

La musica sta cambiando, anzi è già cambiata. Esiste però ancora un cantautorato che si strugge tanto quanto quello dei fini anni ‘60 in poi. Racconta di nuovi vissuti rispetto ad un tempo ma lo spleen è lo stesso. Un cantautorato con fame di sapere, che affonda le sue radici proprio lì, dove i grandi hanno già cantato, ma che riesce a parlare una lingua nuova. Una ballad a marzo? sì. una ballad a marzo, perché c’è sempre bisogno di emozionarsi.

Vi terremo aggiornato con audio, testo e significato della canzone non appena disponibile.

Chi è Chiello, la biografia

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, giovane cantante classe ‘99, è nato a Venosa, piccola località in provincia di Potenza. Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio “FSK Trapshit” e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album “Padre, figlio e spirito” (oro). A seguito dello scioglimento del gruppo, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (oro) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album “Oceano Paradiso” certificato oro a pochi mesi dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Award dall’Arena di Verona. Tra i brani della sua carriera anche “Cuore tra le stelle“.