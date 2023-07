Prima tappa di Mika stasera, 8 luglio 2023, a Cattolica. Il cantautore è pronto a tornare a conquistare l’Italia con sei imperdibili concerti evento nei principali Festival estivi che lo porteranno da nord a sud del nostro Paese che trasformerà nelle atmosfere di un circo poetico che farà ballare, piangere, gioire ed emozionare. Dopo un sold out al Cheltenham Jazz Festival, il World Tour 2023 è proseguito poi in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival, approdando poi in Francia, all’Isola di Wight, Grecia, Marocco, Spagna, Belgio, Svizzera e Montecarlo.

E stasera, ecco la prima data all’Arena della Regina a Cattolica. Successivamente l’artista si esibirà all’Umbria Jazz, al Marostica Summer Festival, al Sonic Park di Matera, all’Arena La Civitella e al No Borders Music Festival.

“May your head always bloom” (Che tu possa fiorire sempre) è la frase di ispirazione che ha dato vita al tour.

A seguire tutte le anticipazioni sulla scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Mika, Cattolica, anticipazioni scaletta

Sei appuntamenti che animeranno l’estate italiana con degli show costruiti su misura per ogni venue: in ogni concerto una scaletta pensata ad hoc, una collezione di fiori di imponenti dimensioni, un grande pianoforte magico dalle zampe leonine, una suggestiva testa di tigre, un abito firmato Pierpaolo Piccioli e una collezione di 60 capi disegnati da Mika, che per creare tutta questa magia si è avvalso della collaborazione di artigiani dal nord al sud Italia.

Sul palco, i più grandi successi dell’artista. Ecco i brani che sicuramente saranno eseguiti dal vivo:

Relax Take it easy

Happy ending

Popular song

Ice cream

Grace Kelly

Lollipop

Love today

We are golden

Tomorrow

Stardust

Celebrate

Rain

Underwater

Il live inizierà alle 21.15.

Mika, Cattolica, biglietti concerto 8 luglio 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Mika a Cattolica. Si parte da 46 euro per la poltrona del Terzo Settore fino agli 82 euro della Poltronissima. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.