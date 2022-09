Mika sarà in concerto lunedì 19 settembre all’Arena di Verona con un concerto attesissimo dai fan. Quella di domani è l’unico live ancora in programma dopo la cancellazione del tour, decisione presa alcune settimane fa e condivisa attraverso un comunicato stampa:

“Sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show come erano stati pianificati da Mika con la sua consueta cura e qualità artistica e di produzione, ma non potendola garantire nei tempi stabiliti, è stato necessario rinviare. È una decisione sofferta, ma proprio perché Mika non vuole deludere il suo pubblico si è deciso di non sacrificare gli standard dei suoi show”

Non si terrà quindi il Piano Magic Tour che avrebbe visto Mika esibirsi in un teatro e in un Palasport della medesima città. Confermato, invece, il concerto di lunedì 19 settembre 2022, descritto come una sorta di festa di fine estate:

“L’appuntamento, che già aveva subito l’annullamento nel 2020 per via della pandemia e che prima di questa riprogrammazione era già stato concepito come una serata speciale, sarà una grandiosa festa di fine estate. Dal tempio italiano della musica nel mondo, Mika ristabilirà l’attesissimo abbraccio con il pubblico in quello che ha tutto il sapore di un evento unico e imperdibile”.

Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sulla data di Mika a Verona, dai biglietti ancora disponibili alle anticipazioni sulla scaletta.

Mika, 19 settembre 2022, Arena di Verona, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Mika all’Arena di Verona, previsto per lunedì 19 settembre 2022. Si parte dai 45 euro per la Gradinata Numerata Cat. 3 fino ai 75 euro della Poltroncina Numerata Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Mika, 19 settembre 2022, Arena di Verona, Anticipazioni scaletta

Non è stata ufficializzata la scaletta del concerto di Mika all’Arena di Verona ma non mancheranno i grandi successi della carriera dell’artista. Tra questi citiamo:

Lollipop

Origin of Love

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Relax, Take It Easy

Ice Cream

Yo Yo

Underwater

Happy Ending

Grace Kelly

We are Golden

Love Today

