Ritornano i Maroon 5 con un nuovo singolo, Middle Ground, disponibile da venerdì 19 maggio 2023. Si tratta della prima pubblicazione dal 2021 della band, vincitrice di 3 GRAMMY. Il gruppo canterà il nuovo brano alla finale di stagione di “The Voice” e presenterà il videoclip ufficiale diretto dal regista David Dobkin pochi giorni dopo l’uscita, il prossimo 23 maggio. Sono stati resi noti i primi dettagli di questo brano che apre ufficialmente un nuovo capitolo nella carriera della band. Ecco tutte le anticipazioni.

Maroon 5, Middle Ground, Significato della canzone

“Middle Ground” è un inno profondo ed emozionante come nessun’altra canzone del loro catalogo. Un suono di chitarra acustica soffice, il battito di un tamburello, il senso di vulnerabilità mentre Levine canta

“I need more than myself, I need light, I need life, I need what I never felt.” Un testo in cui molti potranno rispecchiarsi: “If It hit the ground, I’ll fall down to my knees, would you hear the sound?”

Il singolo è stato creato in un momento di grande flusso creativo e lancia un messaggo sulla fragilità e l’umanità sia da un punto di vista personale, sia su scala universale. È quasi un tuffo indietro allo spirito libero e senza restrizioni della band nel 2002, al momento della pubblicazione del loro disco “Songs About Jane”, ma con tutta un’altra esperienza e saggezza.

I successi della band, il 18 giugno 2023 a Firenze Rocks

I Maroon 5 sono attesissimi in Italia come headliner del Firenze Rocks domenica 18 giugno 2023. I Maroon 5 sono uno dei gruppi più celebri del 21° secolo, oltre che una delle band più durature del mondo del pop. Fin dal loro disco di debutto Songs About Jane, il gruppo originario di Los Angeles ha conquistato 3 GRAMMY® Awards, venduto oltre 96 milioni di copie con i loro album e 658 milioni di singoli in tutto il mondo. Inoltre contano oltre 20 miliardi di stream su Spotify e hanno 9 brani oltre il miliardo di ascolti

I Maroon 5 sono stati i primi artisti a raggiungere oltre 3 miliardi di visualizzazioni con un videoclip musicale e hanno oltre 20 miliardi di views sul loro canale YouTube. 32 loro brani, inoltre, sono entrati nella popolare classifica Billboard Hot 100 dal 2002 ad oggi (26 sono state top50, 22 top25, 15 top 10 e 10 brani top5). A gennaio 2023, inoltre, la loro hit “Moves Like Jagger” con Christina Aguilera è risultata la seconda canzone con più download della Storia della musica. Sono inoltre il gruppo con più brani in top10 nella classifica Billboard di questo secolo.