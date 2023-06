I Maroon 5 si esibiranno domenica 18 giugno 2023 a Firenze all’Ippodromo del Visarno per la rassegna “Firenze rocks” che ha infiammato la città in questo fine settimana (sabato 17 in programma i The Who). La band sarà sul palco anticipata e accompagnata da Jake Shears + d4vd + The Reytons. Questa è l’unica tappa della band nel nostro Paese con il loro tour.

L’ultimo disco del gruppo risale al 2021 e si intitola “Jordi”. Negli Stati Uniti, Jordi ha debuttato al numero otto della Billboard 200 con vendite nella prima settimana di 37.000 unità equivalenti, che consistevano in 15.000 vendite di album puri, segnando le vendite di album della prima settimana più basse del gruppo. Nonostante ciò, segna anche il settimo lavoro nella top ten del gruppo nelle classifiche dal loro album di debutto Songs About Jane. A giugno 2021, il progetto è stato certificato disco d’oro dalla Recording Industry Association of America (RIAA).

L’ultimo singolo rilasciato dai Maroon 5 è Middle Ground che, però, non ha brillato nelle vendite e nelle classifiche (e nella scaletta del tour è assente).

Maroon 5, Firenze, biglietti del concerto, 18 giugno 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il posto unico a 57.50 euro. Clicca qui per l’acquisto e per maggior informazioni.

Maroon 5, Firenze, la scaletta del concerto, 18 giugno 2023

Il concerto dei Maroon 5 inizierà alle 21.45.

Moves Like Jagger

This Love

Stereo Hearts (Gym Class Heroes cover)

One More Night

Animals

Love Somebody

Harder to Breathe

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover (Prince cover)

Heavy (PJ Morton song)

Maps

Memories

Don’t Wanna Know

Daylight

She Will Be Loved (Acoustic)

Girls Like You

Sugar

Come arrivare all’Ippodromo del Visarno

Ecco come arrivare all’Ippodromo del Visarno per il concerto dei Maroon 5.

In autobus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In treno

La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere l’autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”.

In auto

Prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città seguire le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo le indicazioni per il “Parco delle Cascine”.