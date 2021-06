Lost è il titolo del nuovo singolo dei Maroon 5, tratto da loro disco di inediti Jordi.

Nel brano, c’è riconoscenza e ammissione di essersi ritrovati, salvati dalla persona amata. Se prima ci si sentita perduti, senza una direzione, senza fiducia o fede nei confronti del futuro, ora la situazione è opposta e ci si sente finalmente ritrovati.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Lost dei Maroon 5.

A seguire, qui sotto, testo e traduzione di Lost dei Maroon 5.

[Verse 1]

Had no connection, no faith or direction, no

Searching and searching for someone to save my soul (Ooh)

[Pre-Chorus]

Ooh, I was swept up in a wave, swept up in a wave

Ooh, then I heard you say my name

Yeah-yeah, yeah-yeah

[Chorus]

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me

Now I’m found, now I’m found, now I’m found

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound

Lost, I was lost, now I’m found

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me

Now I’m found, now I’m found, now I’m found

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound

Lost, I was lost, now I’m found

[Verse 2]

I was so broken, my heart was an empty space

Life was a joke ‘til the moment I saw your face

Saw your face, saw your face

[Pre-Chorus]

Ooh, I was swept up in a wavе, swept up in a wave

Ooh, then I hеard you say my name

Yeah-yeah, yeah-yeah

[Chorus]

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me

Now I’m found, now I’m found, now I’m found

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound

Lost, I was lost, now I’m found

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me

Now I’m found, now I’m found, now I’m found

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound

Lost, I was lost, now I’m found

[Bridge]

Ooh-ooh-ooh, again (Again)

Ooh-ooh-ooh, again, yeah (Again)

Ooh-ooh-ooh, again (Again)

Ooh-ooh-ooh, again, yeah (Again)

[Pre-Chorus]

Ooh, I was swept up in a wave, swept up in a wave

Ooh, I was fadin’ when you came

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah

[Chorus]

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me (I was lost, lost)

Now I’m found, now I’m found, now I’m found (Now I’m found, found, found)

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound (Yeah, yeah, yeah)

Lost, I was lost, now I’m found (Oh yeah)

Lost, I was lost, I was lost ‘til you loved me (I was lost, lost)

Now I’m found, now I’m found, now I’m found (Now I’m found, found, found)

Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound (Ooh, yeah, yeah)

Lost, I was lost, now I’m found

Non avevo connessione, nessuna fede o direzione, no

Cercando e cercando qualcuno che salvasse la mia anima (Ooh)

Ooh, sono stato travolto da un’onda, travolto da un’onda

Ooh, poi ti ho sentito dire il mio nome

Sì-sì, sì-sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Ero così spezzato, il mio cuore era uno spazio vuoto

La vita era uno scherzo fino al momento in cui ho visto la tua faccia

Ho visto la tua faccia, ho visto la tua faccia

Ooh, sono stato travolto da un’onda, travolto da un’onda

Ooh, poi ti ho sentito dire il mio nome

Sì-sì, sì-sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato

Ooh-ooh-ooh, di nuovo (di nuovo)

Ooh-ooh-ooh, di nuovo, sì (di nuovo)

Ooh-ooh-ooh, di nuovo (di nuovo)

Ooh-ooh-ooh, di nuovo, sì (di nuovo)

Ooh, sono stato travolto da un’onda, travolto da un’onda

Ooh, stavo svanendo quando sei arrivata

Sì-sì, sì-sì, sì

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato (ero perso, perso)

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato (Ora sono trovato, trovato, trovato)

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano (Sì, sì, sì)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato (oh sì)

Perso, ero perso, ero perso finché non mi hai amato (ero perso, perso)

Ora sono trovato, ora sono trovato, ora sono trovato (Ora sono trovato, trovato, trovato)

Sì, mi hai portato in un posto, era sicuro, era sano (Ooh, sì, sì)

Perso, ero perso, ora mi sono ritrovato