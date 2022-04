Michele Bravi ha annunciato la data zero e tutte le tappe previste per i suoi live a teatro che si terranno a maggio 2022. Tra le canzoni che l’artista porterà sul palco ci sarà ovviamente anche “Inverno dei fiori”, canzone con cui ha preso parte alla 72° edizione del Festival di Sanremo e certificata disco d’oro, il cui videoclip ufficiale è stato registrato all’interno della venue di debutto del tour, l’Oltheatre di Peschiera Borromeo (MI).

Ecco, a seguire, il calendario completo con tutte le date e città del tour:

Michele porterà la sua musica giovedì 12 maggio all’Oltheatre a Peschiera Borromeo (MI), domenica 15 maggio presso il Teatro Colosseo di Torino, si sposterà poi a Padova, venerdì 20 maggio presso il Gran Teatro Geox. A seguire sarà a Milano, lunedì 23 maggio al Teatro degli Arcimboldi, a Bologna il 26 maggio al Teatro Celebrazioni (sold out) e si concluderà a Roma, domenica 29 maggio, all’Auditorium della Conciliazione.

Giovedì 12 maggio 2022 || Peschiera Borromeo (MI) @ Oltheatre – DATA ZERO

Domenica 15 maggio 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 20 maggio 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox

Lunedì 23 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 26 maggio 2022 || Bologna @ Teatro Celebrazioni – SOLD OUT

Domenica 29 maggio 2022 || Roma @ Auditorium della Conciliazione

Sold out la data del 26 maggio a Bologna al Teatro Celebrazioni.

Michele Bravi, Info biglietti

Biglietti disponibili a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 27 aprile cliccando qui e dalle ore 11.00 di lunedì 2 maggio presso tutte le rivendite autorizzate per quanto riguarda la data zero (e per tutte le altre tappe già precedentemente annunciate)

Michele Bravi, l’ultimo album pubblicato nel 2021

L’ultimo disco pubblicato da Michele Bravi è “La geografia del buio“, rilasciato a gennaio 2021 dopo alcuni rinvii legati anche alla pandemia da Covid-19. Ad anticipare il progetto vi fu il singolo “La lunga vita ei coriandoli”, presentato in anteprima su Canale 5 durante la sua partecipazione ad “Amici speciali”.