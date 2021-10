Mi manchi è una canzone di Fausto Leali uscita nel 1988 e famosa ancora oggi, tra gli evergreen della musica italiana.

Fausto Leali, Mi manchi, autori e Sanremo 1988

Il brano fu scritto da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano. Proprio con questo pezzo, Fausto Leali ha partecipato al Festival di Sanremo 1988, conquistando il quinto posto. Una volta pubblicato, il pezzo è arrivato alla sesta posizione della classifica italiana. Fu poi interpretata anche da Andrea Bocelli nel 2006 e inserita nel suo disco, Amore.

La canzone fa parte dell’album Non c’è neanche il coro, uscito nel 1988 per la CBS.

Fausto Leali, Mi manchi, significato canzone

Come intuibile fin dal titolo, è una canzone d’amore rivolta ad una persona che è diventata assente nella vita di chi canta. Tutto quello che un tempo sembrava scontato, ora è difficile da aver perso. (“Mi manchi, mi manchi, Posso far finta di star bene, ma mi manchi, Ora capisco che vuol dire, Averti accanto prima di dormire”). Un grido d’amore e dolore verso la persona amata.

Fausto Leali, Mi manchi, testo canzone

Mi manchi

Quando il sole da’ la mano all’orizzonte

Quando il buio spegne il chiasso della gente

La stanchezza addosso che non va più via

Come l’ombra di qualcosa ancora mia

Mi manchi

Nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po’ incosciente

Nelle scuse di quei tuoi probabilmente

Sei quel nodo in gola che non scende giù

E tu, e tu

Mi manchi, mi manchi

Posso far finta di star bene, ma mi manchi

Ora capisco che vuol dire

Averti accanto prima di dormire

Mentre cammino a piedi nudi dentro l’anima

Mi manchi

E potrei cercarmi un’altra donna ma m’ingannerei

Sei il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine

Quando mi guardo intorno e sento che mi manchi

Ora che io posso darti un po’ di più

E tu, e tu

Mi manchi

E potrei avere un’altra donna ma m’ingannerei

Sei il mio rimorso senza fine

Il freddo delle mie mattine

Quando mi guardo intorno e sento che mi manchi