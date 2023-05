Prima serata stasera del “MI AMI Festival 2023“. L’attesissimo evento, organizzato da Better Days, il MI AMI è in programma il 26, 27 e 28 maggio nella suggestiva location dell’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia. Sale a sei il numero dei palchi su cui si esibiranno alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano in un perfetto mix che racchiude presente e futuro: Palco Dr. Martens, Palco Sephora, Palco idealista, MI FAI e Twinkly Stage, dove perdersi tra act, karaoke e dj set.

Ai palchi si aggiunge inoltre Engine Arena, uno spazio tutto nuovo tra gli alberi dove poter ballare in un bosco magico.

“Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato” è la frase-guida di questa edizione del MI AMI Festival 2023, annunciata con una vera e propria caccia al tesoro sui canali social e newsletter del festival che ha portato allo svelamento della line up eclettica che affianca agli headliner dei veri e propri newcomer tutti da scoprire: una vera e propria “mappa del tesoro” del meglio della scena musicale contemporanea. È un’occasione unica per scoprire realtà emergenti e immergersi nella cultura musicale, contribuendo a promuovere la diversità culturale e la creatività artistica.

MI AMI Festival 2023, Programma prima serata, 26 maggio

A seguire potete leggere il programma della prima serata del MI AMI Festival 2023.

Palco Dr. Martens

18:45 Montag

19:35 Lil Kvneki & The American Boyfriends

20:25 L’Officina Della Camomilla

21:40 Naska

23:05 Verdena

00:55 Lovegang126

02:00 Shocca (Unlimited Struggle 2023)

Palco Sephora

19:00 Iside

19:55 Ele A

20:30 Shari

21:25 Giuse The Lizia

22:25 Drast

23:25 Villabanks (Live Band)

00:30 Bnkr44

Palco Idealista

16:30 Caro Wow

17:05 Spz

17:45 Real Timpani

18:30 Tripolare

19:15 Rares

20:15 Vipra

21:25 Studio Murena

22:50 Egreen

23:55 Bluem

01:15 Alice & Altea (Thrucoband)

02:30 Pop X

Mi Fai

19:50 Corinna

21:00 Wism

22:15 So Beast

23:30 Rosolo Roso

00:45 Mont Baud

02:00 Yasmina

Twinkly Stage

21:00 Fabio Nirta

23:00 Hello Mimmi

00:00 Ariele Frizzante

02:00 Fabio Nirta

Engine Arena

19:30 Radio Bovisa (Ape Sound System)

21:00 Lurayana

22:30 Elasi (Dj Set)

00:00 Mike Lennon (Dj Set)

01:30 Milangeles B2B Go Dugong (Comunidad Autonoma)

Come arrivare al MI AMI Festival 2023, al Circolo Magnolia

Oltre all’auto e ai mezzi pubblici (linea 73, linea 183 notturna e linea notturna 188), anche quest’anno è possibile arrivare al MI AMI con la navetta gratuita, che farà avanti e indietro tra via Azzurri d’Italia e il Circolo Magnolia (dettagli e orari saranno disponibili sul sito).

