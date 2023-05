Tutto pronto per il MI AMI 2023. La diciassettesima edizione del Festival – Musica Importante a Milano è ormai alle porte. L’attesissimo evento, organizzato da Better Days, il MI AMI è in programma il 26, 27 e 28 maggio nella suggestiva location dell’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia.

Saranno 6 quest’anno i palchi dove si esibiranno gli artisti ospiti della manifestazione musicale: Palco Dr. Martens, Palco Sephora, Palco idealista, MI FAI e Twinkly Stage, dove perdersi tra act, karaoke e dj set. Ai palchi si aggiunge inoltre Engine Arena, uno spazio tutto nuovo tra gli alberi dove poter ballare in un bosco magico.

MI AMI 2023, artisti e programma

Ecco gli artisti, ad oggi, confermati. Tra gli headliner i Verdena che tornano al MI AMI con il loro nuovo disco a distanza di 12 anni dalla loro prima (e unica) volta; l’amore e la resistenza dei Coma_Cose; l’attesissimo live celebrativo di Dargen D’Amico; le uniche date estive di Fulminacci, Cosmo e Mecna; la presentazione live esclusiva dei nuovi dischi di Lovegang126, Giuse The Lizia e BNKR44, Naska e Colombre.

E ancora l’esordio solista di Federico Dragogna, il fondatore dei Ministri per la prima volta solista; il ritorno de L’Officina della Camomilla.

A loro, poi, si aggiunge il nome di Vasco Brondi che porta al MI AMI “Canzoni da spiaggia deturpata” una notte che un’intera generazione stava aspettando; a cinque anni dall’ultima esibizione ecco di nuovo i Bud Spencer Blues Explosion di Adriano Viterbini, il cantautore Dente, la cantautrice Emma Nolde e il rapper Nayt.

Grande curiosità per l’Opera Futura di Levante, ed eccitazione per Cosmo che chiude il suo Blitz Tour proprio al MI AMI, dove fece il suo debutto assoluto 10 anni fa sul palco della Collinetta.

Confermato anche Rondodasosa, il rapper di San Siro acclamato più all’estero che in Italia, laddove solo il MI AMI al momento ha osato; il concerto con live band di Villabanks, che porta in scena il suo “Sex Festival”; la svolta indierock di Lil Kvneki con gli American Boyfriends; la nuova matta incarnazione techno house di PopX e la bellezza emergente di Yasmina e Mont Baud, il progetto speciale Plantasia Unplugged di Placard Wind Quintet.

Infine il duo svedese Deki Alem, già protagonisti della preview del festival a Bologna e act più acclamato dell’Eurosonic di Groningen; gli inglesi Jockstrap, best new music per Pitchfork e la band belga Ada Oda. La domenica parlerà poi tutte le lingue del mondo con l’afrobeat degli Addict Ameba e lo show conclusivo dell’Istituto Italiano di Cumbia.

MI AMI 2023, biglietti

I biglietti singoli e gli abbonamenti per la tre giorni sono disponibili sul rivenditore esclusivo Dice. Gli abbonamenti sono in esaurimento e i biglietti per sabato corrono veloci. Cliccate qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.