Si intitola “Mezzo Mondo” il nuovo singolo di Emma, fuori in radio e digitale da venerdì 28 aprile. Il brano è descritto così:

“sonorità fresche e nuove sfumature vocali, una Emma inedita che dopo aver girato mezzo mondo ritorna sulle scene musicali con una nuova maturità stilistica”

Emma, Mezzo mondo, autori e anticipazioni del nuovo singolo

In uscita per Capitol/Universal Music, “Mezzo Mondo” è stata scritta e composta da Francesco Tarducci, Emma, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef. Il brano è il primo estratto dal prossimo disco di inediti a cui l’artista sta lavorando e che uscirà a distanza di 4 anni dal precedente “Fortuna”.

Non si hanno ulteriori informazioni sui tempi legati al rilascio del nuovo album, attesissimo dai fan. Qui sopra potete vedere la cover del brano “Mezzo mondo”, disponibile dal 28 aprile 2023.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili, da mezzanotte di venerdì.

Emma al Concerto del Primo Maggio (dove canterà anche il nuovo singolo)

Emma sarà anche tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2023, in onda -in diretta- su Rai 3, dalle 14 circa con un pre-show e fino a mezzanotte. Sarà l’occasione perfetta per presentare il brano, in prima serata, al grande pubblico, a pochi giorni dalla pubblicazione.

Ecco la line up del Concertone:

Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero PelÙ Con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A loro si aggiungono i vincitori del Contest 1Mnext Etta, Maninni, Still Charles E Il Vincitore Del Contest “Sicurezza Stradale In Musica” Hermes. Opening Act Dalle Ore 14.00 Con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.