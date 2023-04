Manco poco al Primo Maggio 2023 a Roma, il consueto concerto trasmesso in diretta su Rai 3 dalle 15 di pomeriggio fino a mezzanotte (con pausa di un’ora per l’informazioni del Tg3). L’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany e, come anticipato, verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone.

Primo Maggio Roma 2023, cantanti e artisti ospiti (lineup)

Dopo Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai e BNKR44 continua a crescere la lineup ufficiale. Si aggiungono Aiello, il cantautore che dopo aver pubblicato la ballad contemporanea “Aspettiamo Mattina”, che anticipa il suo terzo album di prossima uscita, si appresta a vivere una stagione ricca di novità a cominciare proprio dal Primo Maggio, Carl Brave, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo “Remember”, un’anticipazione del prossimo disco che porterà in tour questa estate, e Fulminacci, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, in grado di scrivere canzoni cariche di una rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico come il suo ultimo singolo “Tutto inutile”.

Mancano più di due settimane al Concertone, condotto, negli ultimi anni da Ambra. L’elenco degli artisti ospiti aumenterà nel corso dei prossimi giorni, con numerose sorprese e presenze molto attese.

Quest’anno la linea artistica del Concertone si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023” segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, il Concerto del Primo Maggio è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

Un evento d’avanguardia, con una linea editoriale che si riverbera nel tempo e nei gusti del pubblico perché anticipa e alimenta interessi e tendenze musicali e li fonde con tematiche sociali veicolate dagli stessi artisti e dai tanti protagonisti dell’evento. Un palco, una piazza e una platea in cui artisti iconici e nuovi talenti della musica attuale mettono in vetrina annualmente l’emporio della musica italiana.

1MNEXT 2023, i finalisti

Venerdì 7 aprile sono stati svelati anche i 12 finalisti di 1MNEXT 2023, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web. Tre di loro si esibiranno dal vivo sul palco del Concertone:

BABELE (Milano) ∙ CHIARA TURCO (Torricella – TA) ∙ DANU (Castelfiorentino – FI) ∙ ETTA (Napoli) ∙ EVRA (Bari) ∙ LEANÒ (Milano) ∙ MANINNI (Bari) ∙ MOISE (Milano) ∙ PLASTIC HAZE (Roma) ∙ STILL CHARLES (Civitanova Marche – MC) ∙ VERSAILLES (Milano) ∙ WEPRO (Tricase – LE).

I voti assegnati ai progetti finalisti, dalla Giuria di Qualità e dal pubblico attraverso il web, sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net.

I 3 vincitori che saliranno sul palco del Concertone saranno selezionati durante la finale live del 24 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore).

La finale si svolgerà a porte chiuse. Orari, location e informazioni tecniche saranno comunicati ai finalisti nei prossimi giorni. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.