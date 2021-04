È uscito il video ufficiale di “Meteoriti”, il brano di Mr. Rain che conta oltre 2,8 milioni di stream totali, protagonista di uno dei trend più condivisi su TikTok.

Il brano è contenuto nel suo ultimo album “Petrichor”, uscito lo scorso 12 febbraio. Per la regia di Enea Colombi e da un’idea di Mr. Rain, il videoclip è stato girato in una location suggestiva e costruito sul dualismo cromatico tra Bianco e Nero, un viaggio tra paesaggi in forte contrasto fra loro, tra architetture naturali e artificiali in cui l’artista si ritrova solo ed intrappolato.

Di cosa parla il brano? E’ una canzone d’amore, un amore che non finisce. È dedicata alla persona che si considera la più importante per la propria vita. Può essere un fidanzato, una compagna, un fratello, chiunque a cui diresti:

“A prescindere da quel che succederà, non basterà una sola vita insieme. Rimarremo legati per sempre come due satelliti che in traiettorie parallele non si incontrano mai e stanno lì nello stesso universo e in ogni universo possibile». Un verso per tutti: «Tu sai chi siamo chi sono e com’ero l’unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero”

Il titolo dell’album, “Petrichor”, significa letteralmente “profumo della pioggia”. La scelta non è casuale per l’Artista, in quanto Mr. Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando piove e riesce a sentire il profumo della pioggia. È anche un fil rouge dell’album, che ricama ed accompagna tutte le canzoni, come fossero la colonna sonora di un suo film.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo della canzone.

Non scrivono canzoni per due come noi

Ti innamori una volta sola

E non guarisci mai davvero

Tu sai chi siamo, chi sono e come ero

L’unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero

Non siamo stelle, siamo meteoriti

Precipitiamo in basso, ma voliamo in alto

È complicato starmi accanto

Ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro

Proverò a lasciarti andare

Mi metterò tra te e le tue paure per non farti male

Siamo due gocce di pioggia in mezzo ad un temporalе

Che prima di cadere crеdevano di volare

Non basterà una sola vita insieme

Con te ogni giorno è come fosse l’ultimo

So che ci faremo male

Ma saremo sempre io e te

Si ferma il tempo quando sei con me

Fino a sentirci soli tra la gente

Perché divisi non valiamo niente

Ma insieme siamo l’opera d’arte più bella di sempre

Non ho paura di ferirmi, tu stammi vicino

Sei il dolore che mi serve per sentirmi vivo

Ma che ne sanno gli altri di tutte quelle cose che ci siamo detti

Senza nemmeno parlarci

Ho conosciuto i tuoi difetti, i tuoi pregi e li ho scelti entrambi

Per soffrire non si è mai abbastanza grandi

Ho imparato a farmi male per salvarti

Ho imparato a perdermi per ritrovarti

