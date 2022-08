Mentalité, Baby Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mentalité’, il nuovo singolo di Baby Gang, ultimo estratto dall’album ‘Ep2’. Il video della canzone, in poco tempo, è finito in tendenza su Youtube.

Mentalité, Baby Gang: significato

Un racconto nudo e crudo della vita di strada in cui il concetto di ‘rivalità’ è il perno dello scontro di differenti mentalità.

Mentalité, Baby Gang: video

Mentalité, Baby Gang: testo

Ecco il testo di ‘Mentalité’:

Tengo solo una mentalité

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo

Ora gioco, ma fra’ ogni bossolo calcolo quanti anni sono

L’avvocato del diavolo

Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora

Fa la fine di Biggie che al primo semaforo si ritrova un bossolo e il cervello in pappola

Cresciuti in fretta perché qua non c’è

Chi ti aspetta e ti porta con sé

Vivo la vie, vivo la vie

Fin quando mon frère

Morirò da rich, morirò in street

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Da bimbo il mio giocattolo, ma ora che ricordo non avevo giocattoli

Non ti manca il pane, a te ti manca tutt’altro, bro

Ti mancano i coglioni, fra’, di portarlo, kho

Ouais, ouais, ma io ce la farò

Non torno in strada, non torno mai più povero

So che vuoi tornare, baby, ma io non tornerò

Ho da fare affari, conto soldi, non tollero

Ouais, ouais

Non tollero chi parla tanto

Chi parla poco e fa tanto

Chi parla tanto e fa niente

Chi parla tanto e fa tanto

Chi invece non parla proprio

È proprio quella la gente, fra’, da tenere d’occhio, fra’, da stare attenti

Sarò il numero 1, trovatemene uno

Chi mi sta sopra, lo metto sotto, tu stai sicuro

Chi mi sta avanti, lo lascio avanti, lo metto in culo

Chi mi sta dietro, rimane dietro senza futuro

Sono il numero 1, mica il numero 2

E se c’è qualcuno, tête à tête nella rue

Ho una 9.21 pronta, frère, per voi due

Non far con me la guerre, non funzionano le tue

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara

Tengo solo una mentalité

O gli sparo o mi spara

Vivo solo di illegalité

Io imparo, lui impara.