Federica è una cantante di Amici 22, scelta da Arisa per la sua squadra all’interno del talent show. In queste ore ha rilasciato il suo primo inedito ufficiale da quando è iniziato il suo percorso nel programma, Meno sola. Potete ascoltare la canzone qui sotto, insieme al testo e al significato del brano.

Meno sola, Ascolta la canzone e leggi il significato

Qui sotto potete ascoltare “Meno sola”, il brano di Federica, concorrente di Amici 2022.

Il pezzo racconta la fine di una storia d’amore con le sensazioni di fragilità e insicurezza che ne derivano. Ma quando è sera e ascolta la città che la circonda, si sente meno sola, nonostante resti -nell’aria- quella necessità dell’altro che non passa (“So chi ha fatto mille passi per trovarsi, Però a volte sai basta voltarsi, Ma io ho ancora bisogno di te”)

Federica, Meno sola, Testo canzone

Te ne sei andato via

Dalla periferia

Ma sei ancora al centro nella testa mia

Il cuore è una bomba

In tachicardia

E se mi parli tu mi calmi

La gente non ricorda

Mai che cosa sogna

Mi sento fragile e leggera un po’ come una bolla

E provo un po’ vergogna

A dirti che io ho bisogno di te

Ma quando il sole se ne va

Esco e ascolto la città

E mi sento meno sola, meno sola

Mi sento meno sola, meno sola

Quando la luce va via

E le stelle mi fanno compagnia

Io mi sento meno sola, meno sola

Mi sento meno sola, meno sola

Ho messo tutto via

Fatto pulizia

Ora che te ne vai dalla periferia

Tempo al tempo mi dicevano ci vuole fegato ma stavo al settimo

cielo quando mi stringevi e come mi stringevi non me lo dimentico

So chi ha fatto mille passi per trovarsi

Però a volte sai basta voltarsi

Ma io ho ancora bisogno di te

Ma quando il sole se ne va

esco e ascolto la città

E mi sento meno sola, meno sola

Mi sento meno sola, meno sola

Quando la luce va via

E le stelle mi fanno compagnia

Io mi sento meno sola

Meno sola

Mi sento meno sola

Meno sola

Mi sento meno sola