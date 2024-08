Tra i brani virali in questi giorni sui social e, soprattutto, su TikTok, c’è anche “Memangnya Aku Boneka” di Mazaya Amania. L’interprete, di origini indonesiane, è giovanissima, basti pensare che è nata il 26 settembre 2016. Si tratta di una creator che insieme a suo padre Rama M Nalapraya crea contenuti sui social media come TikTok, Instagram, YouTube, Threads. Oltre ad aver iniziato a recitare, Mazaya è anche brava a creare contenuti di unboxing di giocattoli.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Memangnya Aku Boneka”.

Il testo di Memangnya Aku Boneka

Ecco il testo di Memangnya Aku Boneka.

Memangnya aku boneka

Setiap ketemu kau cubit pipiku

Memangnya aku imut qiyut

kalo aku lagi cemberut

terkadang kesel di uwel uwel

terkadang sebel di bilang gemesin

Kubukan Boneka

Yang tak punya rasa

Aku jadi pusing

Dibilang ngegemesin

Aku suka kikuk

Kalau lagi dipeluk

Cubit cubit emangnya ga sakit

di uwel2.. di gemes2 di bilang imut di kiut 2

di uwel2.. di gemes2 di cubit3 emang kue cubit

Memangnya Aku Boneka, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Memangnya Aku Boneka.

Pensi forse che io sia una bambola?

Ogni volta che ci incontriamo, mi pizzichi le guance

Pensi forse che io sia carina e adorabile

quando faccio il broncio

A volte è fastidioso quando mi accarezzi troppo

A volte è irritante quando dici che sono adorabile

Non sono una bambola

che non ha sentimenti

Mi viene mal di testa

quando mi dicono che sono troppo carina

Mi sento a disagio

quando mi abbracciano

Pizzichi, pizzichi, pensi forse che non faccia male?

mi accarezzi… mi stringi… mi dici che sono carina e adorabile

mi accarezzi… mi stringi… mi pizzichi… pensi forse che io sia un dolcetto?

Il significato della canzone Memangnya Aku Boneka

La canzone racconta il disagio di una persona che viene trattata come se fosse una bambola o un oggetto senza sentimenti. Si lamenta del fatto che qualcuno continua a pizzicarla, coccolarla e chiamarla “carina” o “adorabile”, ignorando il fatto che questi gesti, anche se apparentemente affettuosi, possono risultare fastidiosi o dolorosi. Il messaggio centrale è che l’artista non vuole essere trattata come un semplice giocattolo senza emozioni, ma desidera essere rispettata per i suoi sentimenti e il suo spazio personale.