Melting Pot è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari presente nel loro disco “Fake news“, uscito il 2 dicembre 2022. Qui sotto potete leggere testo e significato della canzone e ascoltare il brano.

Melting Pot, Ascolta la canzone, significato

Il brano prendere d’esempio la città di Milano (“Alle 6 di mattina Milano sa di intimità, Per mezz’ora si finge paese e non una città”), mentre le vite si incrociano tra anime culturali e identità diverse che si incontrano e sono più vicini di quanto credono (“Cerco di trovare un senso per questa fortuna (Melting pop), Mi fa paura (Melting pop)m Sarà che da un attico e un albero si vede la stessa luna”).

A seguire potete ascoltare il brano “Melting Pot” (o cliccando qua, se preferite):

Pinguini Tattici Nucleari, Melting Pot, Testo canzone

Alle sei di mattina Milano sa d’intimità

Per mezz’ora si finge paese e non una città

E rivedo i tuoi occhi grigi

Come quelli di Joaquin Phoenix

Ti cerco nel jogging, easy, passerà

Spero che una canzone mi salvi dai brutti pensieri

Che, finiti i diritti d’autore, ci son pure i doveri

Mi fingo morto tipo Elvis, mi girano intorno sopra gli Helbiz

Come gli avvoltoi ti fanno i selfie, no, non mi passerà

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

Perché il mondo è un cinema all’aperto е i nostri passi sono lo show

Siamo lo show

La foodblogger si sposa, i parenti le lancian quinoa

E la marcia di Mendelssohn suona, ma invece è un goa

La tale indiana del catering

In un secondo va in buffering

Le racconta dei mistici del Khajuraho

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

Perché il mondo è un cinema all’aperto e i nostri passi sono lo show

Siamo lo show

(Melting pop)

È lo show dei primati (Melting pop)

Di Milano città (Melting pop)

Ma nel senso di scimmie (Melting pop)

Che han lasciato i baobab (Melting pop)

Cerco di trovare un senso per questa fortuna (Melting pop)

Mi fa paura (Melting pop)

Sarà che da un attico e un albero si vede la stessa luna

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

Perché il mondo è un cinema all’aperto e i nostri passi sono lo show

Siamo lo show

Triste come un albero che cresce in CityLife

Vuol toccare i grattacieli e non ci arriva mai

Cerco di salvarti dalle potenze dell’Asse

È una guerra che si balla solo su frequenze basse