WAG1 è una canzone di Simba La Rue in collaborazione con Tedua e Sfera Ebbasta, tratta dall’album “Esci dal tunnel”, disponibile da venerdì 18 ottobre 2024. Il brano è prodotto da F.T. Kings. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

F.T.

F.T.

Mhm

Sono caldo come il magma

Wagwan? Ah

So-Sono caldo come il magma (Come il magma)

Wagwan? Sono caldo come il proiettile sparato nella canna

Ho svoltato la mia vita (La mia vita)

Copenaghen, Osama, sono armato come bin Laden Osama

Sono chiuso con i mandem, jeans pieni di macchie (Oh)

Non sono DSQUARED2, è-è-è tutto sangue

Ferragamo con i G-Star (Con i G-Star), non ho stylist

Di notte in corso Buenos Aires mi sento a Dubai (Wa-Wa-Wa’)

Wagwan? Sono chiuso con i roadman

Bomboclat, Moncler bombato tutto gonfio

Mi prendevano in giro (‘Ro-‘Ro) co-co-come Dumbo

Sono Simba il leone, sono a caccia nella giungla

Pensavi fosse un diss? (Fosse un diss) Chi ti si incula?

Ti sei già fatto pisciare in testa dall’industria

Il suo culo manda in fissa (Wagwan?)

Ferro nella tasca destra, ma non lo posto su Instagram

Wagwan? Dimmi come si fa

A scappare dai guai, dai guai

TMAX a duecento che sgasa (Skrrt)

Mentre niente ci salva

Wagwan? Siamo cresciuti in strada

Come figli di puttana

Wagwan? (Wagwan?) Wagwan?

Be-Benvenuto nel disagio, dove ognuno gira armato (Ah)

Ho la guerra in testa, guido un Maserati come un carrarmato

Il mio nome è Mario, è chiaro, non nominarlo invano (No, fra’)

Sono un sultano sul trono, siamo I Soprano e non parlo del tono

Bossoli dentro alla canna (Wagwan?), tossici sopra una panca

Tra papponi e prostitute, vent’anni è già mamma

Per la strada una palude, versa sangue, salamandra

E non ci sono scuse quando sconti una condanna

Attento che nel back ho solo soldi in black

Da bimbi in BMX, ora ho un’Audi RS 3

“Vroom, vroom” per la street con i miei (Con i miei)

E tu non fare il G perché tanto non lo sei (Ehi)

Wagwan? Dimmi come si fa

A scappare dai guai, dai guai

TMAX a duecento che sgasa

Mentre niente ci salva

Wagwan? Siamo cresciuti in strada

Come figli di puttana

Wagwan? (Wagwan?) Wagwan?

Wagwan? Dimmi come si fa

A scappare dai guai, dai guai

TMAX a duecento che sgasa (Skrrt)

Mentre niente ci salva

Wagwan? Siamo cresciuti in strada

Come figli di puttana

Wagwan? Wagwan? (Wagwan?), eh

F.T.

F.T.