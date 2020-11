Puntata di fuoco questa sera a X Factor 2020. Saranno infatti due i cantanti che dovranno abbandonare il talent show nel corso di questa diretta che vede, dopo il ritorno della scorsa settimana, Alessandro Cattelan alla conduzione del programma. I giudici sono pronti a difendere i propri talenti da questa ennesima sfida, per assicurare loro un posto nella semifinale di giovedì prossimo.

Ad oggi, il giudice che può vantare di avere ancora tutti i cantanti scelti in competizione è Hell Raton che ha portato avanti Casadilego, MyDrama e Cmqmartina fino al quinto appuntamento. Dopo di lui, Manuel Agnelli ha ancora in gara i Melancholia e Little Pieces of Marmelade. Durante il percorso ha dovuto dire addio ai Manitoba. Situazione di parità, invece, per Emma e Mika. La cantante ha perso Santi e Blue Phelix e può contare ancora sul talento di Blind. Mika, invece, per la sua categoria degli Over, ha l’originalità e freschezza di N.A.I.P.

Questa sera, a X Factor 2020, saranno due gli eliminati della puntata, in diretta dalle 21.15 su Sky Uno. Nella prima manche, il meno votato dal pubblico si dovrà scontrare con chi è risultato il concorrente con meno streams negli ultimi sette giorni. La parola, a quel punto, spetterà ai giudici. Nella seconda parte, invece, ci sarà una classica sfida con i due meno votati che saranno poi giudicati e salvati da Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma.

Un ruolo importante, ovviamente, è quello della scelta delle canzoni assegnate ai concorrenti. Scopriamole insieme.

Per il primo round, Manuel Agnelli ha assegnato ai Little Pieces of Marmelade I am the walrus dei The Beatles e ai Melancholia Hunter di Bjork. Mika ha scelto per N.A.I.P. Storia d’Amore di Adriano Celentano. Emma ha affidato a Blind Tremo, un testo scritto da lui con la base di In the End dei Linking Park. Hell Raton invece ha dato a Casadilego Dance Monkey di Tones and I, a cmqmartina La prima cosa bella di Nicola di Bari, a MYDRAMA Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa.

Per la seconda manche, in cui quindi non parteciperà il concorrente già eliminato al termine della prima parte dello show, i Little Pieces of Marmelade stanno preparando un’esibizione con il loro brano originale Digital Cramps e i Melancholia con il loro pezzo Alone. Ancora composizioni originali per N.A.I.P. con Partecipo, per Blind con Affari Tuoi e cmqmartina con Lasciami Andare!. Casadilego è pronta a cantare Yesterday dei The Beatles e MYDRAMA Crudelia di Marracash.