Nella quinta puntata di X Factor 2020, a sorpresa, i Melancholia sono stati eliminati da X Factor 2020. La band scelta da Manuel Agnelli per la sua categoria dei Gruppi è stata, incredibilmente, la meno votata nella prima manche del talent show, trovandosi in sfida con N.A.I.P., il meno ascoltato in streaming. E proprio lui ha avuto la meglio dopo il tilt del giudici: il pubblico lo ha salvato, sacrificando così i Melancholia.

Dopo la sconforto e la sorpresa (negativa), il gruppo ha presentato il loro nuovo singolo, Alone, che potete ascoltare cliccando qui.

Nella canzone si parla della solitudine, un grido di sentirsi soli, abbandonati, sentire il proprio corpo e la propria identità che svaniscono.

Melancholia, Alone, Lyrics

[Verse 1]

Knock my chest, emptiness

Sound of death and loneliness

All these walls, crush my head

Sound of broken bones and death

[Pre-Chorus 1]

I’m disappearing now

My body’s falling down

And I’m alone, alone, alone

And I’m alone, alone, alone

[Verse 2]

I see holes in my skin

Smell of burnt and broken dreams

No one can wash my sins

Smell of dirty soul pills

[Pre-Chorus 2]

I’m disappearing now

My body across the ground

And I’m alone, alone, alone

And I’m alone, alone, alone

[Chorus]

And I’m alone, alone, alone

And I’m alone, alone, alone

And I’m alone, alone, alone

And I’m alonе, alone, alone

[Outro]

I feel small and I’m confused

I could givе but I refuse

Melancholia, Alone, Traduzione

Colpiscimi il petto, vuoto

Suono di morte e solitudine

Tutti questi muri, schiacciano la mia testa

Rumore di ossa rotte e morte

Adesso sto scomparendo

Il mio corpo sta cadendo

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

Vedo dei buchi nella mia pelle

Odore di sogni bruciati e infranti

Nessuno può lavare i miei peccati

Odore di sporche pillole dell’anima

Adesso sto scomparendo

Il mio corpo sul terreno

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

E sono sola, sola, sola

Mi sento piccola e sono confusa

Potrei dare ma mi rifiuto