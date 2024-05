Antonello Venditti sarà in concerto stasera, 19 maggio 2024, all’Arena di Verona con la data evento “Anteprima Notte prima degli esami”. Si accendono le luci qui palco e Antonello Venditti annuncia oggi un grande evento all’Arena di Verona: domenica 19 maggio 2024 appuntamento per “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” a 40 anni dall’uscita del disco Cuore, si darà vita a uno spettacolo straordinario, che apre ufficialmente le celebrazioni per l’anniversario dell’album che contiene brani diventati Storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come Notte prima degli esami.

Cuore è stato pubblicato il 20 luglio 1984 e contiene due pezzi storici della carriera di Antonello Venditti, la celebre “Notte prima degli esami” e l’altra evergreen “Ci vorrebbe un amico”. Presenti nel disco anche “L’ottimista” e “Piero e Cinzia”. L’album ebbe un grande successo e conquistò facilmente la prima posizione nella classifica Fimi.

Alla fine del 1984, su il quarto disco più venduto di tutti nel corso dei 12 mesi. Era il nono progetto in studio del cantautore.

Scaletta Antonello Venditti all’Arena di Verona, concerto 19 maggio 2024

Il concerto di Antonello Venditti all’Arena di Verona includerà i successi più noti della sua carriera e i brani presenti nel disco “Cuore”, al centro della celebrazione dei 40 anni dalla pubblicazione.

Biglietti per Antonello Venditti all’Arena di Verona, concerto 19 maggio 2024

Il concerto di Antonello Venditti all’Arena di Verona è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 19 maggio 2024.

Come arrivare all’Arena di Verona

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Antonello Venditti.

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.