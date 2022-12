La giuria ha dichiarato Tory Lanez colpevole di aver sparato a entrambi i piedi di Megan Thee Stallion. L’avvenimento risale alle prime ore dell’alba del 12 luglio 2020. Ieri, dopo sette ore di deliberazioni, una giuria di Los Angeles ha condannato il cantante di “Luv” per tutti e tre i capi d’accusa, accusandolo di aver aggredito Megan con un’arma semiautomatica, provocandole gravi lesioni personali, scaricando l’arma con grave negligenza e possedendo la pistola – nascosta e non registrata – all’interno del suo SUV. Oggi, Lanez, il cui nome all’anagrafe è Daystar Peterson, rischia fino a 22 anni e otto mesi di carcere per la sua condanna, con un’udienza fissata per il 27 gennaio 2023. Sta anche affrontando una possibile espulsione poiché è un cittadino del Canada.

“La giuria ha capito bene. Sono grato che ci sia giustizia per Meg”, ha detto l’avvocato di Megan Thee Stallion, Alex Spiro. Il procuratore distrettuale George Gascón ha dichiarato:

“Voglio iniziare evidenziando il coraggio di Megan. Hai mostrato incredibile coraggio e vulnerabilità con la tua testimonianza nonostante ripetuti e grotteschi attacchi che non meritavi. Hai affrontato critiche ingiuste e spregevoli che nessuna donna dovrebbe mai affrontare e sei stata un’ispirazione per gli altri, in tutta la contea di Los Angeles e nella Nazione”

Il processo è durato nove giorni. Megan Thee Stallion ha detto ai giurati che stava cercando di sfuggire a un incontro, dopo alcune urla all’interno della Cadillac Escalade di Peterson quando ha sentito Tory Lanez urlare “Balla, c*gna!” e si è voltata per vederlo puntare contro di lei una pistola semiautomatica da 9 mm:

“Sono shockata. Ho paura. Sento un colpo di pistola. Non riuscivo a credere che mi stesse sparando. Aveva in mano la pistola, puntandola contro di me. Ho guardato i miei piedi e vedo tutto il sangue. Ora tutti stanno urlando. Ero scioccata”

Tory Lanez non avrebbe avuto alcuna reazione visibile quando è stato letto il primo verdetto di colpevolezza, ma in seguito ha abbassato la testa. Suo padre, Sonstar Peterson, ha urlato “Questo sistema è malvagio” dopo essere saltato in piedi dalla prima fila dove era seduto anche il giovane figlio del rapper. “Voi due, siete cattivi, siete cattivi”, ha gridato, indicando i pubblici ministeri prima di essere stato portato via dall’aula.